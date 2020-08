BRAWO

Bad Belzig Am frühen Donnerstagmorgen kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Raum einer leerstehenden Baracke, auf dem Gelände des Übergangswohnheimes, zu einem Brand. Nachdem Zeugen zunächst selbstständig versuchten, den Brand zu löschen, wurde die Feuerwehr zum Löschen hinzugezogen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Eine Gefahr durch das Feuer für Personen oder die Unterkünfte bestand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Brandursache, dauern am heutigen Tage, auch vor Ort, weiter an.