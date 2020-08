OGA

Schildow (MOZ) Im Schildower Buchenhof sind am Freitagmorgen ein Carport und ein Schuppen an einem Reihenendhaus in Flammen aufgegangen.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach war der Notruf gegen 7 Uhr eingegangen. Die vierköpfige Familie habe sich in Sicherheit bringen können. Am Wohnhaus sei die Außenfassade beschädigt worden. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Nähere Angaben lagen am Vormittag noch nicht vor. Zur Brandursache wird ermittelt.