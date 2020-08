Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) "Ich glaub, da steht ein Elch", mögen Stefanie Benda und ihr Mann gedacht haben, als am vergangenen Sonnabend plötzlich ein großes braunes Tier vor ihnen auf der Straße stand.

Was einem Autofahrer durchaus einen Schreck einjagen kann, denn das Tier stand mitten auf der Fahrbahn der Bundesstraße B 87 – genauer gesagt auf der Müllroser Ortsumgehung, zwischen der Abfahrt nach Biegen (A 12) und der nördlichsten Abfahrt nach Müllrose (L 373). Und auf der B 87 sind Kraftfahrzeuge allgemein mit Tempo 100 unterwegs.

Das Ehepaar, das in Beeskow zu Hause ist, war dort gegen 9.30 Uhr mit seinem Auto in Richtung Frankfurt unterwegs. "Von weitem hatten wir uns schon gewundert, was für ein großes Tier dort auf der Straße stand", erzählt Stefanie Benda, "bis wir mit Erstaunen festgestellt hatten, dass es wirklich ein Elch war, der da vor uns auf der Straße stand." Leider habe sie, die auf dem Beifahrersitz saß, vor lauter Überraschung gar nicht so schnell ihr Handy zücken können, um ein Bild von dem still verharrenden Tier zu machen. Der Elch sei dann langsam über die Straße gelaufen, "ist über die Leitplanke gestiegen und war dann im Wald verschwunden", berichtet Stefanie Benda. Aber bevor das stattliche Tier endgültig im Wald verschwand, gelang es ihr dann doch noch, ein Foto zu schießen.

Elche kommen meist aus Polen

Ob der Elch in dem Gebiet zwischen Oder und Oder-Spree-Kanal zu Hause ist oder ob er, aus Polen kommend, nur auf Durchreise war, ist nicht bekannt. Erst am Dienstag hatte diese Zeitung darüber berichtet, dass im Landkreis Teltow-Fläming ein Elchbulle längst heimisch geworden ist. Und Anfang Juli hatten wir über die besondere Begegnung einer dreiköpfigen Familie mit einer Elchkuh, die nahe Fünfeichen am Straßenrand stand, geschrieben.

Im Straßenverkehr sind Elche nicht unproblematisch, da sie sehr träge sind und anders als andere Tiere vor Autos nicht flüchten, sondern stehen bleiben oder gemächlich weitertraben.