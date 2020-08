OGA

Stolpe (MOZ) Rund 600 Quadratmeter Grasland haben am Donnerstagnachmittag am Schwarzen Weg bei Stolpe gebrannt. Das teilte die Feuerwehr am Freitag mit.

Die Ursache ist noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Oberhavel und Berlin brachten den Brand unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt.