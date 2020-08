Roland Becker

Velten (MOZ) Überraschender Abschied: Pfarrer Markus Schütte, Seelsorger für die evangelischen Gemeinden in Velten und Marwitz, verlässt die Ofenstadt. Bereits am Sonntag, 30. August, wird er in Veltens Stadtkirche im Gottesdienst von Superintendent Uwe Simon verabschiedet. Schon zwei Tage später beginnt Schütte die Arbeit an seiner neuen Wirkungsstätte. In der Evangelischen Stadtgemeinde Stendal (Sachsen-Anhalt/Kirchenprovinz Sachsen) wird er für die Gläubigen des Doms, der Marien- und der Petrikirche zuständig sei. Darüber informierte die dortige Gemeindesekretärin Beate Kamlah.

Markus Schütte war im Januar 2017 von Neuruppin nach Velten gekommen. Ein erneuter Wechsel nach knapp vier Jahren geschieht nicht allzu häufig. Der Abschied habe sie überrascht, sagte Ingeborg Klemm, Vorsitzende des Gemeindekirchenrats.

Der 52-jährige Theologe hatte sich über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus einen Namen mit einem vielfältigen Kunst- und Musikangebot erworben. Außerdem meldete er sich – teils in überregionalen Medien – auch hinsichtlich der politischen Lage in der Ofenstadt zu Wort. Schütte unterstreicht, dass ihm diese zwar weiter Sorge bereite, aber nicht der Grund seines Weggangs sei: „Das ist keine Flucht vor den Verhältnissen. Die Aufgabe am Stendaler Dom reizt mich.“ Sie sei eine Chance, „die man nicht jedes halbe Jahr bekommt“. Dennoch habe er mit seiner Familie über Monate das Pro und Contra eines solchen Wechsels abgewogen.

Vorerst wird der Vehlefanzer Pfarrer Thomas Hellriegel die Vertretung übernehmen, teilte Superintendent Simon auf Nachfrage mit. Die Stelle werde demnächst zur erneuten dauerhaften Besetzung ausgeschrieben.

Der Gottesdienst zur Verabschiedung beginnt am 30. August um 14 Uhr im Kirchgarten an Veltens Breiter Straße.Aufgrund der Pandemie und des begrenzten Platzangebotes bittet Ingeborg Klemm um Anmeldung bis zum 20. August unter 03304 502430 oder0172 3937781 an.