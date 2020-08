Nico Roesenberger

Rathenow Seit der FSV Optik Rathenow in die Saisonvorbereitung startete, stand in der Innenverteidigung stets ein Testspieler. Jetzt ist klar: Sechster Optik-Neuzugang für die am 14./15. August beginnende Saison der Regionalliga Nordost ist Salif Dramé.

Der 23-jährige Rechtsfuß wurde am 3. Januar 1997 in Bani Isra‘il, einem kleinen Ort in der Republik Senegal, geboren. Schon früh erkannte man sein Talent. Salif wurde ab 2012 in der Jugendakademie des AS Monaco ausgebildet. Über CD Leganes (Spanien) kam er 2018 erstmals nach Luxemburg.

Bei F91 Dudelange, oder Düdelingen, wie der Club im deutschsprachigen Raum genannt wird, sammelte Salif Dramé nicht nur Erstligaerfahrung. Nach der Rückkehr von einer halbjährigen Ausleihe zum belgischen Drittligisten RE Virton, war Salif in jeweils zwei Partien der Champions-League-Quali und der Europa-League-Quali für Dudelange im Aufgebot. In der abgelaufenen und auch in Luxemburg abgebrochenen Saison kam er jedoch nur noch selten zum Einsatz.

Nun wird Salif Dramé also im Havelland für den FSV Optik Rathenow spielen. Trainer und Mitspieler sagten bereits: "Der kann uns weiterhelfen!" Das konnten die Fans in den bisherigen Testspielen bereits sehen. Erstmals um Punkte geht es am Samstag, 15. August, im Rathenower Stadion Vogelgesang. Erwartet wird der ZFC Meuselwitz. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.