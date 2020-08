OGA

Schönfließ (MOZ) Die Polizei hat am Donnerstag in einer Gaststätte am Kindelweg in Schönfließ einen aggressiven Mann in Gewahrsam genommen und später in eine Klinik bringen lassen.

Der 40-Jährige hatte die Gaststätte am frühen Abend betreuten und stark schwitzende den Eindruck erweckt, dass er unter Kreislaufproblemen leide. Als Mitarbeiter ihm zu Hilfe eilen wollten, fing der Mann an, Personal und Gäste lautstark zu beschimpfen und zu beleidigen.

Den alarmierten Einsatzkräften der Polizei begegnete der 40-Jährige überaus aggressiv. Die Beamten beleidigte er ebenfalls. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der Mann Amphetamine konsumiert hatte. Da er sich nicht beruhigte, musste er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Dort lebte er seine vermutlich drogenbedingten Aggression so stark aus, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste, teilte die Polizei am Freitag in Oranienburg mit.