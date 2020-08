dpa

Berlin (dpa) Vor einem Hauseingang im Berliner Schumacher-Quartier parkt ein Lastenfahrrad.

Über den Platz daneben schlendern Erwachsene und Kinder, vor einem Café sitzen die Gäste in der Sonne. Jogger und Radfahrer sind auf breiten Wegen zwischen den Häusern mit begrünten Dächern unterwegs - und selbstfahrende Roboter. Autos sind nicht zu sehen - aber der nahe Tower des Flughafens Tegel. Das ist noch eine Zukunftsvision, allerdings schon in der Planung für die Zeit, wenn der 1948 eröffnete Berliner Flughafen nicht mehr genutzt wird. Das soll am 8. November so weit sein - nach der jahrelang verschobenen und nun für Ende Oktober erwarteten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER.

Das Schumacher-Quartier im Nordwesten Berlins gibt es noch nicht. Mithilfe einer VR-Brille und einer 3D-Simulation, mit der die Tegel Projekt GmbH arbeitet, ist es aber schon möglich, virtuell durch seine Straßen zu schlendern.

Das landeseigene Unternehmen hat den Auftrag, das neue Stadtquartier mit mindestens 5000 Wohnungen und Platz für 10 000 Menschen und den benachbarten Forschungs- und Industriepark zu entwickeln. Das gesamte Projekt firmiert unter Berlin TXL - das Kürzel ist vielen Berlinern als Flughafencode von Tegel vertraut. Das Gelände ist rund fünf Quadratkilometer groß - so wie der Berliner Stadtteil Tiergarten.

Im neuen Schumacher-Quartier sollen sich zwei Radschnellwege kreuzen, im Inneren sind Autos tabu. Stattdessen sind an den Rändern sogenannte Mobility Hubs geplant, an denen Bewohner vom Auto auf Rad oder ÖPNV umsteigen können. Die beiden Haltestellen der U6 Scharnweberstraße und Kurt-Schumacher-Platz sind zu Fuß zu erreichen, eine Straßenbahnverbindung soll den Planern zufolge dazu kommen.

Und die Häuser sollen in Holzbauweise gebaut werden, vorwiegend von Berlins landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und privaten Baugruppen. So schnell geht es allerdings nicht los: Nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens muss Tegel noch sechs Monate betriebsbereit gehalten werden. Anschließend gilt eine Dreimonatsfrist, die die Flughafengesellschaft zur Verfügung hat, um sicherheitsrelevante Anlagen zurückzubauen.

Erst danach kann die Tegel Projekt GmbH übernehmen - voraussichtlich zwischen Mai und August 2021. Die ersten Arbeiten sollen noch im selben Jahr beginnen, die ersten Hochbauarbeiten 2023. "Die Corona-Krise hat auf uns keine Auswirkungen. Für uns hat sich nichts verschoben", sagt Philipp Bouteiller, der bereits seit April 2012 Geschäftsführer der GmbH ist - damals gingen die Berliner noch davon aus, der neue Hauptstadtflughafen würde zwei Monate später eröffnen. "Mit den ersten Bewohnern im Schumacher-Quartier rechnen wir für 2026." Das gesamte Projekt braucht noch deutlich mehr Zeit. "Wir rechnen mit 20 bis 30 Jahren", sagt Bouteiller.

Der Industrie- und Forschungspark hat den futuristisch klingenden Namen Urban Tech Republic. Die Projektgesellschaft will dort Gründer, Studenten, Investoren, Industrielle und Wissenschaftler zusammenbringen. Dort sollen einmal 800 kleine Unternehmen und Institute ihren Platz finden.

Das bisherige Terminal A wird zum Hochschulstandort – dort zieht voraussichtlich die Beuth Hochschule mit 2500 Studierenden ein. Die Tegel Projekt GmbH geht davon aus, dass weitere Hochschulen und Institute dazu kommen und es dort in der Zukunft insgesamt einmal 5000 Studierende geben wird.

Das Interesse an der Urban Tech Republic ist Bouteiller zuolge spürbar: "Die Unternehmen, die vor der Corona-Krise Flächen gesucht haben, suchen immer noch Flächen. Die Anfragen kommen in eher steigender Frequenz", sagt er. Mehr als 100 habe es bereits gegeben.

Wolf-Christian Strauss vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin findet das Konzept vielversprechend: "Wenn man hier innovative Techniken und produzierendes Gewerbe ansiedelt, das nicht stinkt und raucht, dann hat das seinen Sinn, weil sich diese Unternehmen gegenseitig befruchten." Andere Städte machten es genauso. "Aber das wächst sehr langsam."