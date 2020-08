OGA

Leegebruch (MOZ) Ein 29-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Leegebruch am Kopf verletzt worden. Außerdem zog er sich Schürfwunden zu.

Nach Angaben der Polizei hatte der Radfahrer im Bärenklauer Weg einem Autofahrer die Vorfahrt genommen und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Der 29-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.