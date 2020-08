red

Fläming Ab dem 10. August 2020 gibt es baustellenbedingte Änderungen der Linien 555 und 588. Aufgrund der Sperrung der B246 zwischen Bad Belzig und Klein Glien wird die Linie 588 zwischen Bad Belzig und Hagelberg über Lübnitz umgeleitet.Es gilt ein Baustellenfahrplan mit veränderten Fahrzeiten auf der gesamten Linie.Die Schnellbusfahrt (6.56 Uhr an Schultagen beziehungsweise 7.12 Uhr an Ferientagen ab Ziesar, Gartenstraße) verkehrt zwischen Görzke, Weinbergstr. und Bad Belzig, Busbahnhof direkt und ohne Halt in Wiesenburg und Börnecke. Die Fahrt 6.33 Uhr ab Bad Belzig, Busbahnhof verkehrt nur bis Landratsamt.Es gelten folgende Haltestellenänderungen:Klein Glien (nur Linie 588) – entfällt (Ersatz durch die Linien 572 und 587), Klein Glien (nur Linie 555) – Abfahrten verlegt zur Haltestelle am Gutshof (von den Linien 572 und 587), Hagelberg, Ortsmitte (nur Linie 588) – Abfahrten verlegt zu einer Ersatzhaltestelle auf der Straße Richtung Schmerwitz (K6934), Haltestelle Bad Belzig, Gliener Straße – entfällt.Alle aktuellen Fahrpläne finden Busfahrende auf der Website: www.regiobus.pm.