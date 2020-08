MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Polizei hat am Donnerstag einen 20-Jährigen in Eisenhüttenstadt gestoppt, der mit einem gestohlenen Fahrrad und Drogen unterwegs war.

Polizeibeamte haben am Vormittag bei einer Verkehrskontrolle einen 20-jährigen Fahrradfahrer in der Beeskower Straße gestoppt. Während der Kontrolle gab der Mann zu, das Fahrrad kurz vorher am Bahnhof gestohlen zu haben, weil er zu einem Termin musste.

Außerdem hatte er in seinem Rucksack betäubungsmittelverdächtige Substanzen und Utensilien zum Konsum verstaut. Die Beamten haben das Rad, die Substanzen und die Utensilien sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahl und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.