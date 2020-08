MOZ

Bernau (MOZ) Ein unbekannter Mann hat am 14. Januar gegen 18.35 Uhr einen 29- jährigen Mann überfallen, der gerade die Eingangstür zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Newastraße, im Ortsteil Friedrichsthal in Bernau aufschloss.

Der Unbekannte folgte ihm in den Hausflur, teilte die Polizeidirektion Ost am Freitag mit. Dort riss er so lange an dem Rucksack des 29- Jährigen, bis die Jacke des Angegriffenen entzweiging und der Täter des Rucksacks habhaft wurde. Ein zweiter Mann blieb vor dem Hauseingang stehen. Zusammen flüchteten die ca. 20-Jährigen in unbekannte Richtung.

Der Täter aus dem Hausflur wurde als schlanker Mann von ungefähr 1,85 Meter Größe beschrieben. Er hatte kurze, dunkelbraune Haare und sprach akzentfrei deutsch.

Der geraubte Rucksack war blattgrün mit einem dunkel schattierten Frosch darauf.

Wer erkennt den Mann? Wer weiß, wo er sich aufhält? Wer besitzt so einen auffälligen Rucksack?Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Bernau, Tel. 03338/3610 entgegen.