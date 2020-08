Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Die Fehrbelliner Oberschule am Rhin wird am Montag doch mit zwei siebten Klassen ins neue Schuljahr starten. Das teilte Dietmar Menzel, der Leiter des Staatlichen Schulamts Neuruppin, am Freitag mit.

Noch zu Beginn der Woche hatte Menzel erklärt, dass die Zahl der Anmeldungen dafür nicht ausreichen würde. Am Mittwoch habe das Schulamt aber die Nachricht über den Zuzug von vier weiteren Schülerinnen und Schülern in Fehrbellin und die Ortsteile erhalten. "Somit wird mit dem Stand der Erstanmeldungen eine Schüleranzahl von 30 Schülerinnen und Schülern erreicht", so Menzel, zumal auch ein Wiederholer anvisiert sei. Die Zweizügigkeit der Schule für das beginnende Schuljahr sei damit nicht mehr in Frage gestellt.

In der Gemeinde wird diese kurzfristige Entscheidung begrüßt. "Das ist eine sehr schöne Botschaft zum Wochenende", sagte Bürgermeister Mathias Perschall (SPD), der sich in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Direktorin für die Zweizügigkeit stark gemacht hatte. "Ich freue mich darüber wahnsinnig."