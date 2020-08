BRAWO

Brandenburg an der Havel Amüsant, formvollendet und mit funkelndem Sprachwitz war Peter Hacks sowohl in der DDR als auch der Bundesrepublik einer der meistgespielten Dramatiker. Legendär "Der Frieden" unter Benno Besson 1962 am Deutschen Theater Berlin, "Adam und Eva", "Die schöne Helena", "Amphitryon" oder der internationale Dauerbrenner "Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe". Aber Hacks konnte auch märchenhaft schön erzählen, pointiert Gedichte verfassen oder in hochgebildeten Essays über die Welt und die Kunst philosophieren. Während der diesjährigen Sommerlesereihe präsentiert das Brandenburger Theater ihm zu Ehren an drei Wochenenden Proben seines Könnens ganz unterschiedlicher Art auf der Terrasse im Theaterpark und im Foyer des Großen Hauses.

Dabei stehen am kommenden Wochenende, 15. und 16. August, Hacks "Märchen für Erwachsene" im Fokus. Jeweils um 17 Uhr lesen Frank Martin Widmaier und Willi Händler von sprechenden Tieren, Königen, Rittern und Prinzessinnen – diesmal leicht aus der Kurve getragen. Die angenommene Moral von der Geschicht` stellt sich so einfach nicht her.

Der Eintritt zu den Lesungen kostet 13, ermäßigt 10 Euro. Karten: 03381/511 111.