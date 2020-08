Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) Gegen 4 Uhr am Freitagmorgen kollidierte eine Polizeistreife in der Wilmsstraße in Dallgow-Döberitz auf Höhe eines Autohauses mit einem Reh. Diese war plötzlich von rechts auf die Fahrbahn gelaufen.

Das Reh blieb stark verwundet am rechten Fahrbahnrand liegen und musste durch zwei Schüsse aus der Dienstpistole von seinem Leid erlöst werden. Bei dem Zusammenprall wurde die vordere Kennzeichentafel des Streifenwagens verbogen.