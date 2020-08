OGA

Oranienburg (MOZ) Der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) hat am Freitag den Start für Abriss der alten Polizeiwache an der Berliner Straße in Oranienburg verkündet. Zu sehen war davon zwar noch nichts. In den nächsten Tagen dürften aber die Abrissbagger anrücken, um Platz für das geplante Wohnheim für die Studenten der Hochschule der Polizei zu schaffen.

Das Feld für den Neubau soll bis zum Jahresende freigemacht werden. Dafür müssen sämtliche Gebäude auf dem Gelände verschwinden. Der Landesbetrieb rechnet mit 26.000 Kubikmetern Bauschutt, der dafür abgefahren und entsorgt werden muss. Einzig die auf dem Grundstück stehende Funkmastanlage des Digitalfunk-Brandenburg soll bleiben, erklärte der BLB.

Anfang kommenden Jahres soll dann mit dem Neubau der Unterkünfte für 400 Studierende begonnen werden. Archäologen werden die Tiefbauarbeiten begleiten. Entstehen werden ein u-förmiges Wohngebäude und eine Parkdeckanlage.Die Doppelappartements des neuen Wohnheims beinhalten jeweils zwei Wohnräume mit je einem Gemeinschaftsbereich mit Küche und Bad. Bestandteil des Raumprogramms sind ebenfalls weitere Gemeinschaftsflächen wie Freizeit-, Fitness- und Clubräume, erklärte der Landesbetrieb am Freitag.

Die Bauarbeiten für das neue Wohnheim, das auf rund 10 000 Quadratmeter Nutzfläche kommt, sollen gut drei Jahre dauern und bis zum Frühjahr 2024 abgeschlossen werden. Insgesamt wird mit Investitionskosten in Höhe von 43 Millionen Euro gerechnet.