MOZ

Kunsterspring Zwischen Kunsterspring und Gühlen-Glienicke ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 51-Jährige aus Sachsen-Anhalt geriet dort in einer Rechtskurve mit ihrem Alfa Romeo in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Audi, an dessen Steuer ein 67-jähriger Mecklenburger saß. Der Audi geriet ins Schleudern und kam in einem Straßengraben zum Stillstand, teilte die Polizei mit. Beide Fahrer verletzten sich und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand insgesamt ein Schaden von etwa20 000 Euro. Die Landesstraße musste für die Unfallaufnahme mehr als 90 Minuten gesperrt werden.