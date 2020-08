OGA

Oranienburg (MOZ) In einer Wohnung an der Kanalstraße hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt.

Nach Angaben der Polizei hatten Mieter gegen 14.45 Uhr bemerkt, wie Rauch durch ihre schon verrußte Wohnungstür drang. Sie waren gerade nach Hause zurückgekehrt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Das Feuer wurde gelöscht. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.