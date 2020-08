dpa

Berlin Berlins Regierender Bürgermeister und SPD-Chef Michael Müller hat Interesse an einer Kandidatur für den Bundestag signalisiert. "Das werden wir in den nächsten Tagen gemeinsam in der Partei erörtern, wie das laufen wird", sagte Müller am Freitag RTL/ntv auf die Frage, ob er in den Bundestag strebe.

Müller machte deutlich, dass er im Falle einer Kandidatur den Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg bevorzugen würde, in dem er indes prominente Konkurrenz hätte. "Aber mit (Juso-Chef) Kevin Kühnert und mir ist wirklich eine kuriose Situation eingetreten, weil wir beide durch und durch aus diesem Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg kommen (...)", sagte der 55-Jährige. "Also für uns beide ist es ein Stück Heimat. Und irgendwie muss man sich dann eben auch einigen."

Kühnert hatte vor wenigen Tagen erklärt, dass er bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg antreten will - und stellte Müller damit womöglich vor ein Problem. Denn der Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg ist die politische Heimat Müllers, hier liegen seine familiären Wurzeln, und hier trat er mehrfach bei Wahlen zum Abgeordnetenhaus an.

Zuletzt war daher spekuliert worden, dass er dort 2021 für den Bundestag kandidieren könnte. Offiziell hatte er zu möglichen Ambitionen Richtung Bundestag bisher überhaupt nichts gesagt. Sollte es ihn in das Parlament ziehen - und das deutet sich nun an - kämen auch andere Wahlbezirke in Frage. Spekuliert wurde zuletzt, ob er stattdessen in Charlottenburg-Wilmersdorf antritt. Dort kann sich dem Vernehmen nach auch die Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement in Müllers Senatskanzlei, Sawsan Chebli, eine Kandidatur vorstellen.

Klar war bisher nur, dass Müller die Parteiführung abgibt: Am 31. Oktober will die Berliner SPD Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Fraktionschef Raed Saleh als neue Doppelspitze wählen. Am 19. Dezember soll dann der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl feststehen, die voraussichtlich parallel zur Bundestagswahl stattfindet.

Allgemein wird seit längerem davon ausgegangen, dass es hier auf Giffey hinausläuft. Die SPD, die Berlin jahrzehntelang prägte und aktuell mit Linken und Grünen regiert, liegt in Umfragen schon lange nicht mehr vorn. Giffey könnte hier für eine Wende sorgen. Allerdings waren Müllers Beliebtheitswerte in der Corona-Krise gestiegen. Deshalb war bisher nicht ausgeschlossen worden, dass er Lust hat, nochmals als Spitzenkandidat auf Landesebene anzutreten.

Müller ist seit 2014 Regierungschef in Berlin, seit 2016 in der rot-rot-grünen Koalition. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das bis zur Wahl so bleiben wird.

Kühnert sei "ein guter, ein schlauer", sagte Müller im "Frühstart" von RTL/ntv. "Und natürlich ist es wichtig, dass es immer eine gesunde Mischung gibt aus den Erfahreneren und den Jungen, die neu dazu kommen und neue Impulse und Ideen setzen. Und das werden wir in der Berliner SPD, glaube ich, ganz gut hinbekommen."

Offen ist, mit welchem Spitzenkandidaten die Berliner SPD in die Bundestagswahl zieht. Kühnert würde sich das zutrauen. Allerdings wäre es wohl ein Affront gegen den langjährigen Regierungs- und Parteichef, der zuvor schon Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus war, wenn er nicht auf Platz eins gesetzt würde. "Das ist eine Frage des Respekts", sagen manche in der Partei. Die offizielle Kür des Berliner SPD-Spitzenkandidaten für den Bundestag ist ebenfalls am 19. Dezember geplant.