Sandra Euent

Wustermark (BRAWO) An der Auffahrt zur B5 bei Wernitz/ Wustermark kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Mann starb.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, fuhr der Havelländer mit seinem Dacia auf der L863 von Wernitz kommend in Richtung Gewerbegebiet Zeestow über die Auffahrt der zur B5 hinweg. Auf der kreuzenden L204 fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes aus Wustermark kommend in Richtung B5-Auffahrt. Der Mercedesfahrer hielt nicht, wie vorgeschrieben, am Stoppschild vor der Kreuzung an, sondern fuhr weiter und prallte mit seiner Front seitlich gegen den Dacia. Der Dacia kam ins Schleudern und stieß gegen einen entgegenkommenden VW-Transporter. Der Dacia-Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz der Reanimationsversuchen der Rettungskräfte noch am Unfallort.

Der 22-jährige Mercedes-Fahrer, seine 20-jährige Beifahrerin sowie der 49-jährige VW-Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 61.000 Euro. An der Unfallstelle kam ein Gutachter zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen auch zur Ursache des Unfalls übernommen. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung wurde aufgenommen