Schönfließ/Schildow (MOZ) Nach einem schweren Fahrradunfall, der sich bereits am 30. Juli an der B96a zwischen Schönfließ und Schildow ereignet hat, sucht die Polizei nun mögliche Zeugen.

An dem Donnerstag vor einer Woche war eine 17-Jährige gegen 20.45 Uhr mit einem Mountainbike auf dem Radweg neben der Bundesstraße gestürzt. Der Unfall ereignete sich in Höhe einer Fußgängerbrücke kurz vor dem Ortseingang Schildow, berichtete die Polizei am Freitag.

Bislang ist nicht klar, wie es zu diesem Sturz kam. Die 17-Jährige liegt mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus.

Wer diesen Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301 8510.