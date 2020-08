Siegmar Trenkler

Wittstock (MOZ) Ein BMW hat sich am Donnerstag auf der A 19 kurz vor dem Dreieck Wittstock überschlagen. Der Wagen, in dem sich fünf Personen, darunter zwei Kinder befanden, kam gegen 15.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 30-jährige libanesische Fahrer und ein Zeuge gaben zu Protokoll, dass ein VW zuvor den BMW überholt und zu früh rechts eingeschert hatte. Dadurch machte der 30-Jährige eine abrupte Lenkbewegung. Alle Insassen kamen in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 25 000 Euro.