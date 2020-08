OGA

Schwante (MOZ) Bei einem Grillunfall am Schloss Schwante ist am Freitag ein Mitarbeiter eines Ausschankes schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage berichtete, hatte es gegen 11.30 Uhr eine Verpuffung an einem Gasgrill gegeben. Der Mitarbeiter, der den Grill bediente, sei mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt routinemäßig.