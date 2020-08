Michael Heider

Eberswalde (MOZ) Jetzt kann man sich fragen, rettet sie ihr Getränk oder rettet sie das Tier?", sagt Natalija Cobanov und lacht. Gerade versucht sie behutsam eine hektisch strampelnde Wespe mit einem Kugelschreiber aus ihrem Glas Zitronenlimonade zu hieven.

Es ist eine Szene, die durchaus Symbolkraft hat. Denn wer die gebürtige Berlinerin kennt, weiß dass es das Tierwohl ist, das ihr am Herzen liegt. Seit zehn Jahren lebt sie nun schon vegan. Sie isst kein Fleisch, trinkt keine Milch und trägt keine Kleidung aus Schafwolle oder Leder.

Nicht zuletzt mit Blick auf die Ernährungsweise gehört sie damit zu einer Gruppe, die mittlerweile gut zwei Prozent der deutschen Bevölkerung umfasst, schätzt die Ernährungsorganisation ProVeg. Tendenz steigend. Ausdruck dessen ist auch das wachsende Sortiment veganer Produkte in den Regalen von Supermärkten und Drogerien. Dort haben sich vegane Produkteinführungen zwischen 2013 und 2018 mehr als verdreifacht.

Veganismus als Bewegung

Doch wie lässt es sich eigentlich in Eberswalde vegan leben? "Was die Stadt an sich angeht, war ich positiv überrascht", meint Natalija Cobanov. Seit Dezember vergangenen Jahres lebt sie hier und studiert Nachhaltiges Tourismusmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE). "An meinem ersten Tag an der HNE gab es veganen Döner", erinnert sie sich. Auch in Bioläden und Bäckereien werde sie fündig.

Es gebe natürlich auch andere Veganer in Eberswalde, eine vegane Szene suche man aber vergeblich, meint die Aktivisten, die regelmäßig an Demonstrationen für mehr Tierrechte teilnimmt. Auch deshalb habe sie bald nach ihrer Ankunft die Facebook-Gruppe "Eberswalde Vegan" gegründet, erzählt sie. "Ich war erstaunt, dass es so etwas noch nicht gab."

Veganismus sei für sie nicht bloß eine Ernährungsweise. "Für mich ist es eine Bewegung und ich möchte Teil dieser Bewegung sein", betont die 32-Jährige Es gehe darum zu verstehen, "dass Tiere würdevolle Lebewesen sind, die auch Rechte haben sollen." Dabei gehe es ihr nicht darum, von heute auf morgen alle Ställe zu öffnen, sagt Natalija Cobanov. "Meine Grundvorstellung ist aber, dass wir in 150 Jahren zurückblicken und sagen: Kinder, wusstet ihr, dass Menschen mal Tiere gegessen haben?"

Sie sei sich allerdings bewusst, dass es noch ein langer Weg ist, bis Tiere aus allen Wertschöpfungsprozessen ausgeklammert sind. Doch es seien auch Fortschritte zu beobachten. Heute könnten schließlich die meisten Menschen etwas mit dem Begriff "vegan" anfangen, findet die Studentin. "Vor zehn Jahren war das nicht so."

Dass eine wachsende Nachfrage nach fleischloser Ernährung bestehe und ein entsprechendes Angebot auch in Eberswalde auf Anklang stößt, weiß auch Sebastian Weiß zu berichten. Zusammen mit seiner Freundin Zora Pitz hat er hier vor knapp zwei Jahren das vegetarisch-vegane Café KoBaMugasmus eröffnet.

Bereits im ersten Jahr konnten sie sich über eine beständig wachsende Kundschaft freuen. "Die meisten waren sehr dankbar", sagt der Gastronom über die ersten Reaktionen nach der Eröffnung des Cafés. Während sie zu Beginn vor allem mit einer studentisch geprägten Klientel gerechnet hatten, seien es heute ganze Familien, die regelmäßig kommen. "Auch viele Vertreter der Generation 40 Plus", erzählt er.

Fotos fürs Kochbuch

"Es geht nicht mit einem Genussverlust einher, vegetarisch oder vegan zu leben", erklärt Sebastian Weiß die Philosophie hinter KoBaMugasmus. "Und nur für den kurzen individuellen Genuss muss kein Tier sterben."

Im Zuge der Corona-Pandemie mussten sie ihr Ladengeschäft vollständig herunterfahren. Doch auch der alternativ angebotene Lieferdienst sei gut angenommen worden. Zudem arbeiteten sie gerade an einem lang gehegten Wunschprojekt, erzählt Weiß, nämlich einem Kochbuch. Viele der Rezepte hat die gelernte Köchin Zora Pitz selbst erarbeitet.

Die meisten Texte seien bereits verfasst. Im Moment würden die Fotos gemacht. "Es wird eher herzhaft als süß sein", verrät Sebastian Weiß. Knapp drei Viertel der Rezepte seien vegan, der Rest vegetarisch. Erscheinen soll das Erstlingswerk kommenden November. Die Vorfreude darauf scheint jedenfalls groß. "Über 250 Exemplare sind schon vorbestellt", sagt der Wahl-Eberswalder.