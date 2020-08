Tilman Trebs

Kremmen (MOZ) Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) hat sich vor dem Wochenende mit einem Aufruf an die Bürger der Stadt gewandt. Er bittet sie, beim Wässern der Bäume zu helfen.

"Es sind in den nächsten Tagen weiter sehr hohe Temperaturen zu erwarten. Nicht nur wir Menschen, auch unser Stadtgrün leidet in der Hitze. Zwar wird durch den Wirtschaftshof eine regelmäßige Bewässerung garantiert, bei den zu erwartenden Temperaturen ist dies jedoch nicht ausreichend", erklärte der Bürgermeister am Freitag.

Er rief die Bürger deshalb dazu auf, Bäume und Sträucher vor ihren Haustüren, in ihrem Wohnumfeld oder näheren Umgebung die ein oder andere Kanne Wasser zu spendieren. "Auch ältere und große Bäume freuen sich über die Unterstützung."Besonders effektiv sei die Wässerung in den Morgen- und in den Abendstunden. "Es müssen keine riesigen Mengen sein, wenn Sie in geeigneten Abständen Wasser zuführen", erklärt der Rathauschef.

Die letzten Sommer haben laut Busse zu großen Trockenschäden im städtischen Baumbestand geführt, die es aufzuhalten gelte. "Mit zahlreichen Nachpflanzungen wurde bereits versucht, diese Schäden auszugleichen, doch alle Mühe ist vergebens, wenn wir unseren Bestand nicht erhalten können."