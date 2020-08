Roland Becker

Velten (MOZ) Ein letztes Mal öffnen sich am heutigen Sonnabend die Türen des Netto-Marktes an der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten-Süd. Wenn um 20 Uhr wieder abgeschlossen wird, dann ist das für immer. Eine Unternehmenssprecherin von Netto Markendiscount begründete das Aus für den Markt: "Die Netto-Filiale in Velten entspricht nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung."

Zu Entlassungen kommt es nicht. Das bestätigten sowohl eine Mitarbeiterin als auch die Konzernzentrale. Den Angestellten würden Jobs in Filialen in der näheren Umgebung angeboten. Dazu dürften die Filiale in der Breiten Straße sowie der Discounter in Bötzow zählen.

Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) bedauert die Schließung: "Es ist eine unternehmerische Entscheidung der Handelskette, kleinere Märkte zu schließen." Baulich sei nur eine marginale Erweiterung auf etwa 700 Quadratmeter möglich – zu wenig für die heutigen Anforderungen. Vonseiten des Besitzers der Immobilie, der Centerspace, sei ihr versichert worden, dass man sich um eine schnelle Wiedervermietung bemühe. Bislang ist aber völlig offen, ob dort wieder ein Discounter einziehen wird. Da auch der einstige Spar-Markt schräg gegenüber schon seit Jahren nicht mehr existiert, gibt es es in Süd nun keine Möglichkeit mehr, die Dinge des täglichen Lebens einzukaufen. Vor allem ältere Veltener bedauerten dies gegenüber dieser Zeitung. Die nächstgelegenen Märkte sind Aldi und Rewe in Höhe des Kuschelhains.

Das Gelände vom Spar-Markt ist seit Monaten eingezäunt. Für das Areal liegt laut Hübner eine Genehmigung für den Bau von Wohnungen vor: "Aber da tut sich seit Monaten nichts. Wir müssen da nochmal nachhaken."