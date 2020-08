Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) "Für Rheinsberg ist es eine Katastrophe." Robert Franck, Vorsitzender des Heimatvereins, findet deutliche Worte dafür, dass der 26. Töpfermarkt im Oktober ausfallen muss. Sein Verein hätte das Event, das zehntausende Besucher in die Stadt gelockt und bei Gastronomen und Hoteliers für entsprechend Umsatz gesorgt hätte, gerne ausgerichtet. Allerdings hat das Gesundheitsamt des Landkreises keine Genehmigung dafür erteilt. Denn Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern sind nach wie vor Tabu. "Wir haben ja noch bis zum Schluss gehofft", so Franck. Aber letztlich werde von einer Infektionsgefahr ausgegangen, wenn "30 000 Besucher eine Tasse anfassen", so Franck. Und den Markt im Stadtzentrum so abzuriegeln, dass dieser stets nur von der maximal erlaubten Personenzahl begangen werden kann, sei logistisch für den Verein nicht leistbar. Andere Orte wie Görlitz oder Jena hatten das im Juli mit entsprechenden Sicherheits- und Hygiene-Konzepten aber hinbekommen.

Dabei waren die Organisatoren in Rheinsberg in den Vorbereitungen recht weit. Um die 300 Töpfer aus dem In- und Ausland hatten sich um Standplätze beworben, weil Rheinsberg für sie einer der attraktivsten Märkte ist. Darunter waren Keramiker aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Laut Franck müssen diejenigen, die den Zuschlag schon haben, sich nun nicht erneut für 2021 bewerben, sondern können automatisch teilnehmen.

