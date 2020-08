MOZ

Beeskow (MOZ) Dem Gesundheitsamt des Landkreises ist am Freitag ein weiterer Todesfall gemeldet worden, der im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus steht. Eine über 80jährige Frau aus dem Landkreis Oder-Spree mit erheblichen Vorerkrankungen ist in einem Krankenhaus verstorben. Damit gibt es im Landkreis jetzt drei Todesfälle, die in einem Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus stehen.

Von den insgesamt seit Beginn des Infektionsgeschehens 160 positiv getesteten Personen gelten 149 als geheilt. Somit bestehen derzeit acht aktive Erkrankungen. Zwei neue Infektionsfälle wurden am Freitag aus Schöneiche gemeldet. 40 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

War Ende Juni das Coronavirus-Infektionsgeschehen im Kreis nahezu zum Stillstand gekommen, so ist seit Anfang Juli ein zwar flacher, aber stetiger Anstieg der positiven Befunde zu registrieren. Zehn neue Fälle kamen innerhalb des Vormonats hinzu. Jetzt sind allein in den wenigen Tagen seit Anfang August sieben Neuinfektionen erkannt worden. Die aktiven Fälle verteilen sich auf fünf Kommunen quer über das Kreisgebiet. Erkenntnisse zu prägnanten Infektionsherden liegen dem Gesundheitsamt nicht vor. Unter den aktiven Fällen sind keine Reiserückkehrer.

"Diese Woche zeigt uns sehr deutlich, dass die Gefahr, sich das Virus einzufangen, nicht gebannt ist. Es geht weiter darum, Risiken für Neuinfektionen zu minimieren. Dazu kann jeder von uns einen Beitrag leisten, indem das für die Corona-Krise entwickelte Regelwerk im Alltag beachtet wird. Abstand halten, grundlegende Hygieneregeln einhalten und dort, wo der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, Alltagsmaske tragen – das sind zumutbare Einschränkungen", so Gesundheitsamtsleiter Dr. Ricardo Saldaña-Handreck.

Die Kreisverwaltung weist zudem darauf hin, dass Rückreisende aus so genannten Risikogebieten sich ab sofort verpflichtend auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen lassen müssen. Die aktuellen Risikogebiete sind auf der Homepage des Robert Koch Institutes (RKI) aufgelistet. Wer aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland einreist, ist verpflichtet, sich umgehend beim Gesundheitsamt zu melden und sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben, bis dem Gesundheitsamt ein negatives Testergebnis vorgelegt wurde. Auf der Webseite des Landkreises Oder-Spree wird dafür ab Samstag ein Formular zur Verfügung gestellt, das Rückreisende aus Risikogebieten ausfüllen und per E-Mail oder Fax an das Gesundheitsamt übermitteln sollen.

Bei der Einreise per Flugzeug kann die Testung direkt am Flughafen erfolgen. Darüber hinaus sind die niedergelassenen Ärzte Ansprechpartner für die erforderlichen Testungen.

Zudem weitet das Gesundheitsamt seine Beratungstätigkeit aus. Bei Rückfragen ist die Hotline des Gesundheitsamtes unter der Nummer 03366 35 2002 jetzt auch am Wochenende wieder von 9 bis 12 Uhr besetzt.

