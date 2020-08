Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Während viele Veranstaltungen wie das Stadtsportfest, Dorf- und Erntefeste in diesem Jahr coronabedingt ausfallen müssen, wagt die Stadt Zehdenick zusammen mit dem Kiezpunkt, dem Lupus-Team und vielen weiteren Akteuren am Sonnabend, 22. August, ein neues Veranstaltungs-Format: Der Zehdenicker Altstadtsommer mit vielen Aktionen soll die Havelstädter und ihre Gäste in die Innenstadt locken.

Mitmach-Stationen

Am Anfang stand die Idee, ein Stadt-Gelände-Spiel auf die Beine zu stellen, um den Vereinen zu helfen, die unter der Corona-Krise leiden und sich kaum nach außen hin zeigen können. Zwischen der Havelland-Grundschule an der Marianne-Grunthal-Straße bis zum neuen Festplatz wird es in der Zeit von 9 bis 13 Uhr zirka 30 Mitmach-Stationen geben. Spiel und Spaß für die ganze Familie versprechen Katrin Domke vom Kiezpunkt Zehdenick und Maria Meyer vom Lupus-Team. Laufzettel bekommen die Familien im Hort der Havelland-Grundschule, am Stand des Kiezpunktes auf dem Kirchplatz und im Jugendclub auf dem Festplatz. Letzter Start ist um 12 Uhr. Noch werden Vereine und Institutionen zum Mitmachen bei den Ständen gesucht. Interessenten können sich noch bis zum 18. August bei Katrin Domke per E-Mail unter katrin.domke@immanuelalbertinen.de melden.

Erstmalig ein Regionalmarkt

Und noch eine Idee der Initiative "Zehdenick leben!" wird am 22. August Realität. Erstmalig findet auf dem Marktplatz ein Regionalmarkt statt. Angeboten werden unter anderem Obst, Gemüse und Pflanzen von der Lebenshilfe, Honig aus Zehdenick und Fruchtwein aus Klein-Mutz, der Freihafen Mildenberg bietet Likör und Stehpaddeln. Die Tourist-Info geht vor die Tür und bietet Bücher, Tassen und bestickte Taschen zum Verkauf an. Die Crazy-Line-Dancers beenden das bunte Treiben um 15.30 Uhr mit einem Tanz.

Danach spielt die Musik an der Dammhastbrücke: Pfarrer Andreas Domke und Lisa Hermsdorf musizieren von 16 bis 17.30 Uhr. Ab 19.30 Uhr spielt die Gruppe "Cantare" lateinamerikanische Musik im "Stadtgarten". Tagsüber werden zudem verschiedene Führungen angeboten: Margitta Gatzke lädt zu Stadtführungen um 11 und 14 Uhr ein. Maximal zehn Personen sind pro Führung erlaubt. Start ist am Rathaus. Der privaten Staudengarten eines Berliner Paars am Treidelweg in der Nähe des Anglerheimes öffnet ab 14 Uhr für Besucher, ebenfalls geöffnet ist der Kräutergarten des Ziegelhofes am Kirchplatz. Um 16 Uhr bietet Gabriele Pielke eine Klosterführung an. Von 9 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt, wenn auch nicht alle durchgehend.

Auch Fußball-Derby

Integriert in den Altstadt-Sommer werden die übrigen Veranstaltungen, die ohnehin für diesen Tag geplant waren. Dazu zählt das Oberhavel-Derby in der Brandenburgliga um 17.30 Uhr in der Gema-Baustoffe-Arena: SV Zehdenick gegen TUS Sachenhausen. In der Klosterscheune gibt es um 19.30 Uhr Musikkabarett mit "Der Macharschek" und im Ziegelhof findet eine kulinarische Lesung mit Texten von Christa Wolf statt, wozu zwingend eine Anmeldung unter 03307 310883 erforderlich ist. Die regulären Veranstaltungen sind kostenpflichtig.

Bei den Veranstaltungen unter freiem Himmel muss keine Maske getragen, wohl aber der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Auf Straßensperrungen verzichtet die Stadt. Sollte die Premiere des Zehdenicker Altstadtsommers Erfolg haben, kann sich Uta Kupsch als Marketingsbeauftragte der Stadt vorstellen, dieses Format ab 2021 fest zu etablieren. Dann würden von Mai bis September jeden Monat verschiedenste Veranstaltungen stattfinden können.