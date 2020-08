Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Welches Ding oder welche Sache liegt Ihnen eigentlich besonders am Herzen? Mit dieser Frage sollen sich Ruppiner beschäftigen, und aus ihren Antworten wird bis Ende Oktober eine interaktive Ausstellung gestaltet. "Das ist mein Ding" heißt das Projekt, das die Macher der Fontane-Festspiele auf die Beine gestellt haben, und das irgendwie auch ein Kind der Corona-Zeit ist.

"Wir haben uns ja mit ,Fontane keimfrei‘ sehr viel online bewegt", berichtet Uta Bartsch von den Erfahrungen der ersten Jahreshälfte. Auf einem eigens kreierten Youtube-Kanal wurden ab März Beiträge veröffentlicht, die zwar keinen Ersatz für die Festspiele, aber immerhin eine kulturelle Ablenkung mit Fontanebezug für die Menschen waren. "Wir sind damit aber ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen", erinnert sich Bartsch. Und statt mit der Veröffentlichung von Videos nur in einer Richtung unterwegs zu sein, war die Idee, mehr mit den Menschen draußen zu kommunizieren. Da gerade während des Lockdowns vor allem die Social-Media-Kanäle genutzt wurden, um den Kontakt zu den Menschen zu halten, war schnell klar, dass sie auch für den weitergehenden Schritt das richtige Werkzeug bilden würden. Und da bei der Festspiele gUG Anfang Februar mit Anna Strache auch einen medienaffine junge Frau ihren Bundesfreiwilligendienst angetreten hatte, wurde sie in das Projekt mit eingebunden.

Beiträge ändern die Ausstellung

So entstand die Idee zur interaktiven Ausstellung. Die funktioniert folgendermaßen: Ruppiner sollen in einem Foto das festhalten, was ihnen besonders wichtig ist. Zusammen mit einem Titel fürs aufgenommene Bild, einer kurzen Beschreibung, warum sie ihr Herz so an die abgebildete Sache hängen und dem Namen schicken sie ihren Beitrag ab. Der wird dann zu einem Teil eines animierten Films, der ich dadurch im stetigen Wandel befindet. Anna Strache übernimmt dabei die Aufgabe, die Beiträge in den Film einzufügen. So wird sich dieser durch jeden einzelnen verändern. Geplant ist dabei fast jeden Tag eine neue Zusendung einzuarbeiten.

Erster Einblick möglich

Wie das aussehen kann, können sich alle Interessierten schon jetzt ansehen. Auf www.fontane-festspiele.com sind sowohl der kurze Werbefilm als auch der animierte Film mit einem ersten Beitrag zu sehen. Eingeschickt werden können weitere per Email oder per Whatsapp (siehe Infokasten).

Damit auch wirklich alle von der Aktion erfahren, hat Uta Bartsch Plakate und viele Postkarten drucken lassen. Das ist nicht zuletzt dank der Unterstützung durch Fördermittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien möglich. Die interaktive Ausstellung ist zudem Teil des Projekts "land.schafft – Förderung für kulturelle Freiwilligenprojekte in ländlichen Räumen" der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung im Arbeitsbereich Freiwilliges Engagement und Ehrenamt.

Die Postkarten werden in den kommenden Tagen verteilt. Aber auch auf den Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram oder Youtube soll die Werbetrommel weiter gerührt werden. Das Projekt läuft bis Ende Oktober. Bis dahin können auch Beiträge eingesandt werden.