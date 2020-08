Pilz

Fürstenberg (MOZ) Es war eine eindeutige Angelegenheit: Befürworter einer Großsteganlage auf dem Röblinsee gibt es wohl in Fürstenberg außer deren Investoren nicht. Die Feststellung machte denn auch RBB-Moderatorin Ismahan Alboga am Ende der Fernsehaufzeichnung mit dem Robur für Brandenburg aktuell.

Frank Liebing und seine Frau Petra erläuterten ihre Beweggründe, gegen das Projekt zu opponieren. Elfriede Seidel verlas eine Erklärung, in der die Mühen der Anwohner geschildert wurden, nach dem Abzug der Sowjetarmee die Röblinsee-Siedlung wieder zu einem Vorzeige-Stadtteil zu machen. Auch Kinder kamen zu Wort und forderten mehr Aufmerksamkeit für die Natur. "Das Projekt ist wie eine Enteignung der Bürger von ihrem See", stellte eine Vertreterin der Bürgerinitiative gegen den Großsteg klar. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) ärgerte sich, dass dieses "Monstrum auf dem Röblinsee" möglicherweise wegen des jüngsten Gerichtsentscheides realisiert wird. Man werde alle erdenklichen Rechtsmittel dagegen einlegen.

Jochen Kühn warnte vor riesigen Staus an den Schleusen, weil das Seenland und die Wasserstraßen so viel Boote nicht mehr verkrafteten. Der stellvertretende Landrat Egmont Hamelow kündigte an, der Landkreis werde nun den jüngsten Widerspruch durch die Kommune gegen die Genehmigung des Bootssteges prüfen. Er könne nachvollziehen, dass bei dem Vorhaben das Maß eine große Rolle spiele, aber es gebe eine Rechtslage, der der Landkreis folgen müsse. Vonseiten der Röblinsee GmbH, die den Steg bauen will, war offiziell niemand anwesend. Moderatorin Ismahan Alboga spielte die Aufzeichnung eines Gespräches mit der Investorenseite ein. Deren Statement, Arbeitsplätze würden geschaffen, trieb viele der Anwesenden endgültig auf die Palme. "Als Wohltäter aufspielen, das ist der Gipfel", hieß es.