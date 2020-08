Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Innerhalb nur eines Tages sind fünf Barnimer akut an Covid-19 erkrankt. In Joachimsthal (Schorfheide) wurden vier Patienten positiv auf das Coronavirus getestet, in Bernau einer. Das geht aus dem Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes von Donnerstag, 24 Uhr, hervor.

Joachimsthal (Schorfheide) galt bis dahin beinahe als weißer Fleck auf der Covid-19-Landkarte des Landkreises Barnim. Das Amt ist allerdings weiter barnimweit am geringsten durch das Coronavirus betroffen. Seit Ausbruch der Pandemie hat es damit in Bernau 203, in Eberswalde 51, in Werneuchen 18, in Ahrensfelde 50, in Panketal 30, in Schorfheide 20, in Wandlitz 39, in Biesenthal-Barnim 28, in Britz-Chorin-Oderberg zehn und in Joachimsthal (Schorfheide) sechs positiv laborbestätigte Fälle gegeben.Barnimweit haben sich alles in allem 455 Patienten angesteckt, 421 von ihnen gelten als genesen, 29 sind an oder mit Covid-19 verstorben. Kreisweit befinden sich unverändert neun Barnimer in Quarantäne: drei in Bernau und in Wandlitz sowie einer in Ahrensfelde, Panketal und Britz-Chorin-Oderberg.