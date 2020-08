hw

Hohen Neuendorf (moz) Schon lange gibt es in Hohen Neuendorf kein Lichtspielhaus mehr, aber auf vielfachen Wunsch findet endlich ein sommerliches Open-Air-Kino-Event statt. Auf "Das perfekte Geheimnis", eine deutsche Produktion, kann sich freuen, wer am Freitag, 14. August auf den Rudolf-Harbig-Sportplatz hinter dem Rathaus kommt. Der Samstagabendfilm heißt "Parasite" und ist ein Film aus Südkorea. Möglichst eine Decke und keinen Stuhl, der sich in den Rasen bohrt, sollten die Zuschauer dabei haben. Darum bitten die Sportler, die ihren Platz auch hinterher noch gut nutzen möchten.

Der Wunsch nach Kinoabenden war einer, der in mehreren Bürgerhaushalten immer wieder geäußert worden ist, aber durch unterschiedliche widrige Umstände bisher nicht zustande kam, sagt Stadtsprecherin Ariane Fäscher. Zum einen überschritten die Verleihgebühren für aktuelle Filme das Budget bei Weitem, für einen Abend schien der Aufwand zu hoch – und dann machte auch noch Corona einen Strich durch die Rechnung.

Nun ist die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) mit von der Kino-Partie. Es wird zwei Filmabende geben. Beliebte Schauspieler wie Elyas M’Barek und Wotan Wilke Möhring können am Freitag auf großer Leinwand bewundert werden. "Parasite" ist ein hochgelobter Film mit skurriler Handlung und schrägem Humor, in dem eine Familie eine andere aus ihrem Haus verdrängt.

Der Eintritt ist frei, Einlass um 19.30 Uhr, Start um 21 Uhr. Picknick muss nicht mitgebracht werden, Catering gibt es vor Ort.