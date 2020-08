Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) setzt weiter auf Tesla und erneuerbare Energien. Mit ihnen soll trotz Corona-Krise eine Re-Industrialisierung der Region gelingen. Gleichzeitig schränkt die Pandemie die finanziellen Möglichkeiten des Landes ein. Polizeiausbau und Regionalkoordinatoren stehen auf dem Prüfstand.

Herr Woidke, Sie haben zu Beginn der Legislaturperiode das Ziel verkündet: Brandenburg wird in den 2020ern zur Gewinnerregion. Wie weit wurde das Land durch die Corona-Pandemie zurückgeworfen?

Das lässt sich zurzeit noch nicht genau beantworten, weil wir uns noch mitten in der Pandemie befinden. Aber es gibt positive Anzeichen für eine weiterhin gute Entwicklung trotz der Pandemie. Trotz aller Einschränkungen sind wir bisher ganz gut durchgekommen. Wir hatten schon während der Koalitionsverhandlungen die Entscheidung von Tesla für den Standort Grünheide. Es gibt weitere Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen. Bei meinen Gesprächen mit Unternehmen in der Uckermark, der Prignitz oder der Lausitz hat sich in den vergangenen Tagen immer wieder gezeigt, es geht industriell gut voran. Das hängt damit zusammen, dass immer mehr Unternehmen auf erneuerbare Energien setzen wollen – und die können wir bieten. Natürlich sind der weitere Verlauf der Pandemie und die Auswirkungen auf den weltweiten Handel nicht abschätzbar. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir unsere Ziele erreichen können.

Rechnen Sie mit einer Pleitewelle bei kleinen und mittleren Unternehmen im Herbst? Und sind weitere Hilfen in Planung?

Wir sind in engen Gesprächen mit der Bundesregierung. Ich gehe davon aus, dass es weitere Mittel von der Bundesregierung geben wird und wir werden sie flankieren. Auch wenn es wahnsinnig viel Geld ist, ist es gut angelegt. Dazu gehört zum Beispiel die erweiterte Kurzarbeiterregelung, die Arbeitsminister Hubertus Heil durchgesetzt hat. Die 1990er-Jahre haben gezeigt, dass es viel teurer würde, wirtschaftliche Strukturen zusammenbrechen zu lassen. Wir haben momentan eine sehr gesunde Wirtschaftsstruktur und müssen alles dafür tun, dass sie möglichst gut durch die Krise kommt.

Wie groß ist der Druck, im kommenden Haushalt zu sparen und auf welche Projekte wird verzichtet?

Die Chefgespräche der Finanzministerin mit den Kollegen laufen gerade zur Aufstellung des Haushaltes 2021. Die Lage ist schwierig geworden. Laut Steuerschätzung werden uns in diesem und nächsten Jahr etwa 1,6 Milliarden Euro weniger Einnahmen zur Verfügung stehen. Wir müssen die Wirtschaft unterstützen, dürfen aber auch nicht kommende Generationen mit Schulden überlasten. Die Diskussion, welche Maßnahmen wir vorerst zurückstellen müssen, beginnt im September. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben.

Bleibt es bei den Versprechen, die Eltern von Beitragskosten im Kita-Bereich zu entlasten?

Wir wollen die Eltern entlasten und den Betreuungsschlüssel verbessern. Wir werden das noch einmal abwägen. Es hängt schlicht davon ab, wie sich die Einnahmen des Landes weiter entwickeln werden.

Reicht der Rettungsschirm auch für die Kommunen, die in einer schwierigen Situation sind?

Wir sind mitten in der Pandemie und wissen nicht, wie sich das am Ende auf die Haushalte auswirkt. Wir hatten am Donnerstag eine Telefonkonferenz mit den Landräten und Oberbürgermeistern. Ich habe zu einer Landrätekonferenz eingeladen, auf der wir unter anderem die Finanzsituation noch einmal eingehend diskutieren wollen. Es geht aber auch um Verwaltungsfragen und die Infrastruktur.

Gehört zu Ihren Vorschlägen auch der Verzicht auf die Regionalkoordinatoren, die im Koalitionsvertrag vorgesehen waren?

Auch das ist eine laufende Diskussion. Die Koordinatoren sollten eine engere Verflechtung der Kreise und Kommunen mit der Landesebene bewerkstelligen. Vielleicht gibt es dazu Alternativen.

Sie haben jetzt ein dreiviertel Jahr in neuer Konstellation regiert. Wie läuft es mit CDU und Grünen?

Ich bin echt überrascht, dass wir es so schnell geschafft haben, zu einer engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit zu kommen. Zumal es drei Partner sind, die vorher in Brandenburg nie zusammengearbeitet haben. Wenn man sieht, wie gut die Kooperation beispielsweise beim Projekt Tesla läuft, kann man sich nicht beschweren – auch im Vergleich zu anderen Landesregierungen in unserer Nachbarschaft.

Zum Thema Tesla: Es wird inzwischen gebaut. Kann da noch etwas schiefgehen?

Es werden bereits Millionen investiert und das Projekt wird sichtbar, wenn man an der großen Baustelle vorbeifährt. Mit aller uns Brandenburgern innewohnenden Bescheidenheit: Es ist die größte industrielle Investition in Ostdeutschland seit 1990. Und auch im Rest Deutschlands findet man in diesem Zeitraum kaum Vergleichbares. Deshalb können wir stolz sein. Aber es bedarf noch harter Arbeit, damit es ein Erfolg wird. Deshalb arbeiten wir mit erheblichem personellen Aufwand an dem Projekt. Und mein Dank gilt den Kollegen in den Behörden aller Ebenen.

Besteht Gefahr, dass angesichts der Bedeutung des Projekts Zugeständnisse gemacht werden, die es anderswo nicht geben würde?

Nein! Wir haben ganz normale Verwaltungsverfahren in einem geordneten rechtlichen Rahmen. In das kann niemand eingreifen, auch der Ministerpräsident nicht. Tesla ist auch in dieser Frage sehr penibel. Denn das Unternehmen braucht ein rechtlich nicht angreifbares Verfahren. Letztlich geht es um die Rechtssicherheit, dass der Bau nicht gestoppt oder gar noch verhindert werden kann. Tesla wird da genauso behandelt wie jeder andere auch.

Finden die Ängste in der Region bei der Landesregierung ein entsprechendes Gehör? Und haben Sie sich selbst schon mal vor Ort ein Bild gemacht?

Ich kenne die Region. Ich weiß, dass es Ängste gibt. Die gibt es immer. Wichtig ist eine gute verkehrliche Anbindung. Dabei arbeiten wir zum Autobahnanschluss und dem Ausbau des Bahnhofes Fangschleuse eng mit der Bundesregierung zusammen. Mit dem Ausbau der Landesstraßen wollen wir die Belastung der Anwohner in Grenzen halten. Aber es wird nicht so sein, dass da ein Großbetrieb mit bis zu 10 000 oder 12 000 Beschäftigten entsteht und keiner merkt was davon. Man wird es merken, das gehört zur Wahrheit dazu. Um unseren Wohlstand weiter zu sichern, brauchen wir solche Investitionen. Wir nehmen die Sorgen auf, das zeigen auch die Gespräche mit dem Wasserverband. Die laufen inzwischen, so wird mir mitgeteilt, deutlich besser. Die Mehrheit der Brandenburger ist stolz darauf, dass dieses Projekt in Brandenburg realisiert wird. Wir zeigen, wie die Industrie der Zukunft aussieht.

An einer Stelle gelingt es, Vorhaben schnell umzusetzen. Aber andere Teile des Landes müssen sich bis in die 2030er-Jahre hinein vertrösten lassen, bis die S-Bahn verlängert oder Bahntakte verdichtet werden.

Man muss zwischen normalen Baugenehmigungen, die auf kommunaler und Landesebene entschieden werden, und dem Bau von Bahntrassen oder Autobahnen unterscheiden. Und da müssen wir bei der Dauer von Genehmigungsverfahren unbedingt schneller werden. Wir laufen in Deutschland Gefahr, dass der Ausbau der Infrastruktur nicht mehr Schritt hält mit der Entwicklung in den Regionen. Erst recht nicht, wenn es sich um eine dynamische Entwicklung handelt. Das Beispiel zweites Gleis nach Cottbus ist schon legendär: Dort dauert es weit mehr als zehn Jahre, ein paar Kilometer wieder zu verlegen, die es dort schon einmal gab. Weil der Bund nicht vorankam, hat das Land jetzt die Planungskosten dafür selbst übernommen. Wir brauchen gerade für die Bahn ein Investitionsbeschleunigungsgesetz Ost. In den 1990er-Jahren gab es das schon einmal. Damit wurden die Einsprüche vor Verwaltungsgerichten auf zwei Instanzen statt auf drei eingegrenzt. Das spart zwei, drei Jahre. Ich werde mich dafür weiter einsetzen. Es ist inzwischen nicht nur ein Problem für die Pendler, es geht auch um Glaubwürdigkeit der Politik.

Sie hatten als Präsident des Bundesrates in diesem Jahr vor, den 30. Tag der Einheit richtig groß zu feiern. Wie sehr schmerzt es, dass die Planungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind?

Das schmerzt schon. Aber wir sind dabei, einen corona-konformen Rahmen zu finden. Seit 1991 lief die Einheitsfeier im Grunde immer ähnlich ab. Jetzt schaffen wir etwas Neues und das ist auch eine Chance, wegzukommen vom Üblichen. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und präsentieren Deutschland über 30 Tage in Potsdam im neuen Stil. Ich bin selbst sehr gespannt.

Sie stellen sich im November wieder zur Wahl als Landesvorsitzender der SPD. Die Diskussion um einen Generationswechsel, die es noch im vergangenen Jahr gab, scheint beendet. Ist das ein Signal, dass Sie bis zum Ende der Legislaturperiode durchregieren und die SPD führen werden?

Ich habe den Brandenburgern vor der Landtagswahl versprochen, für eine ganze Legislaturperiode anzutreten. Ich freue mich, wenn ich einen Beitrag dazu leisten konnte, dass die SPD eine Wahl gewonnen hat, die einige zuvor schon abgeschrieben hatten. Ich bin fit und fühle mich konditionell besser als jemals zuvor und mache gerne noch weiter für Brandenburg. Ob ich in vier Jahren erneut zur Landtagswahl antrete, entscheidet sich dann.