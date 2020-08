Matthias Haack

Neuruppin (moz) Der sechste Sieger des Fußball-Kreispokals ist der MSV Neuruppin. Er setzte sich am Abend als Gastgeber im Volksparkstadion gegen Eintracht Alt Ruppin mit 3:1 (1:1) durch. Allerdings war der Kader des Aufsteigers zur Landesklasse wegen Verletzungen und Urlaub so stark dezimiert, dass er Verstärkung aus der höheren Vereinsmannschaft holte. Sechs aus dem Kader des Brandenburgligisten standen in der Startelf.

Fürs erste Tor zeichnete Kapitän Tim Kleeßen verantwortlich, dessen Team mit dem 1:0 nach vier Minuten einen Blitzstart hinlegte. Jean Paul Platte (24.) glich in der stärksten Phase des neuen Landesligisten aus. Doch Leon Schiermeyer (50.) und Rafael Prudente (67.) erhöhten mit ihren Toren. 754 Zuschauer kamen zur letzten Begegnung aus diesem Wettbewerb, der trotz Corona-Auflagen fortgesetzt wurde.