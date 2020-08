Markus Kluge

Lindow (MOZ) Im Konflikt um die Nutzung des Segelsport-Geländes am Gudelacksee ist die Lindower CDU-Fraktion, nicht parteiisch. Das sagte am Freitag der Abgeordnete Hansjörg Schubach, der damit auch einen Vorwurf des SCL-Vorsitzenden Rudi Mixdorf zurückweist.

Bevor seine Fraktion den Antrag für die Stadtverordnetensitzung am 13. August eingebracht hat, dem Segel-Club Lindow (SCL) den Pachtvertrag für den Steg zu kündigen, habe er bereits versucht, zwischen dem SCL und den Lindower Regattaseglern (LRS) zu vermitteln. Streitpunkt ist derzeit wie berichtet, dass der LRS offiziell keinen Zugang zum Wasser hat, weil dem SCL dort ein Uferstreifen gehört, was dieser auch immer wieder betone und damit die LRS-Mitglieder provoziere, so Schubach. "Ich hätte mir gewünscht, dass beide Seiten das wie Männer klären und miteinander reden und handeln – so wie wenn man eine Kuh oder ein Pferd verkauft", so Schubach. Dazu sei es aber nicht gekommen.

Die mehrseitige Absichtserklärung des SCL über die Zusammenarbeit beider Verein findet Schubach nicht per se schlecht. Nach seiner Ansicht sei es dafür aber noch viel zu früh, weil die Gräben zwischen den Sportlern zu tief seien. Dass sich beide Vereine jetzt beispielsweise die große Halle auf dem Gelände teilen können, glaubt Schubach nicht. Er befürchtet sogar, dass die Lage dann eskalieren könnte: "Es gibt da einfach zu viele Alpha-Männchen. Und die Schlagzeilen können wir nicht gebrauchen." Nach seiner Ansicht sei nun erst einmal nur ein Zweizeiler nötig, mit dem beiden Vereinen der Zugang zum Wasser garantiert wird. "Unser Ziel als Stadt ist es, dass beide Vereine von dem Gelände aus dem Segelsport nachgehen können", so Schubach.