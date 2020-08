Ulrich Thiessen

Strausberg (MOZ) Beinahe hätte es geklappt in der Kita Spatzennest in Strausberg. Zum 1. August hat das Land die Betreuungsquote für die Drei- bis Sechsjährigen von eins zu elf auf eins zu zehn abgesenkt. Für die Strausberger Einrichtung hätte das eine zusätzliche Erzieherkraft für 26 Wochenstunden mehr bedeutet.

Kita-Leiterin Bettina Seitz berichtete in dieser Woche bei einem Besuch von SPD-Fraktionschef Erik Stohn und der kinderpolitischen Sprecherin der Fraktion, Elske Hildebrandt, dass dazu eine zusätzliche Neueinsteigerin ihre Praxisausbildung in der Kita absolvieren sollte. Allein, sie sprang in letzter Minute wieder ab. Personal zu finden, ist eines der großen Themen in der Kinderbetreuung. Eigentlich, so Hildebrandt, würden die Abgänge der Ausbildungseinrichtungen den Bedarf decken. Aber im konkreten Fall ist es immer schwer, Lücken, die beispielsweise durch Schwangerschaften oder Abwanderung nach Berlin entstehen, zu schließen. Auch die Einarbeitung des Nachwuchses oder von Seiteneinsteigern nimmt viel Zeit in Anspruch.

Kita-Leiterin Seitz wünscht sich eine umfassende Freistellung für die Verwaltungsaufgaben. Ab 168 betreuten Kindern ist dafür eine volle Arbeitskraft vorgesehen. Das Spatzennest in Strausberg bleibt knapp darunter und bekommt nur die Stunden für eine halbe Stelle. Eigentlich, so Bettina Seitz, sollten alle Kitas ab 100 Kindern eine volle Leitungsstelle bezahlt bekommen.

Schließlich nimmt nicht nur die Bildungsarbeit in den Kitas zu, sondern auch die soziale Funktion in der Kommune beziehungsweise im Wohngebiet. Der Gesprächsbedarf mit den Eltern ist in den vergangenen ständig gestiegen, berichtet die Kita-Leiterin, in der Corona-Zeit erst recht. Sie müssen auf Fördermöglichkeiten für ihre Kinder aufmerksam gemacht werden und die entsprechenden Formulare, oder auf diesen oder jenen notwendigen Arztbesuch. Die Strausberger Einrichtung ist eine sogenannte Kiez-Kita. In sozialen Brennpunkten erhalten diese Kindereinrichtungen eine zusätzliche Personalstelle. Bettina Seitz hofft, dass das Programm fortgeführt wird.

Sie wünscht sich aber auch mehr Möglichkeiten und schnellere Hilfen bei der Inklusion schon im Kindergarten. Außerdem sollten diejenigen Kollegen, die sich für die Sprachförderung qualifiziert haben und den Vorschülern helfen, ihre Defizite zu überwinden, besser bezahlt werden, findet die Chefin vom Spatzennest.

Viele Fragen offen

Elske Hildebrandt kann sich vorstellen, dass die intensive Sprachförderung schon viel früher einsetzen könnte. Gerade an die Kitas dürfe nicht gespart werden, da hier die Weichen für die Gesellschaft in 30 Jahren gestellt werden, argumentiert sie. Das stellt die SPD-Politikerin und ihren Fraktionschef vor die nächste Frage: Die Wünsche der Einrichtungen nach mehr Personal, mehr Förderung der Kinder erfüllen oder die versprochenen Elternentlastungen von Kita-Beiträgen bis 2024 umsetzen.

Laut Fraktionschef Stohn ist beides gewollt. Allerdings müsse man sich angesichts der Einnahmeeinbrüche bei Kommunen und Land fragen, was noch geht. Er könnte sich vorstellen, die vor der Landtagswahl beschlossene Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wieder rückgängig zu machen und die Millionen zusätzlich in die Kitas zu stecken.