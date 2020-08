Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Die Corona-Disziplin auf dem Bau im Barnim sinkt, kritisierte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit Büro in Eberswalde diese Woche in einer Pressemitteilung. Auf immer mehr Baustellen im Landkreis werde gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen, wird darin bemängelt. "Viele Baufirmen nehmen die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus auf die leichte Schulter. Das ist fatal", sagt die Vorsitzende der IG BAU Oderland, Astrid Gehrke.

Im alten Trott

Immer häufiger werde wieder "im alten Trott" gearbeitet – wie vor der Corona-Pandemie. Viele Bauunternehmen blendeten die Gefahr einer Infektion mit dem Covid-19-Virus inzwischen einfach aus. Bei ihren Baustellen-Visiten stoße die Gewerkschaft auf "grobe Corona-Sünden". Oft sei nicht einmal das Händewaschen möglich. Von Desinfektionsmittel-Spendern ganz zu schweigen. Darüber hinaus seien Sammeltransporte in Bullis schon längst wieder an der Tagesordnung. Genauso Frühstücks- und Mittagspausen dicht an dicht im Bauwagen", sagt Astrid Gehrke.

Corona-Schutz auf dem Bau koste – wie in anderen Bereichen der Wirtschaft auch – Geld. Das seien allerdings notwendige Kosten, die die Bauunternehmen im Landkreis Barnim nicht scheuen dürften, fordert die IG BAU. "In der Corona-Pandemie zeigen Baubeschäftigte im Kreis Barnim volle Leistung. Dafür haben sie auch vollen Gesundheitsschutz verdient," so Gehrke, die an die Baubeschäftigten im Barnim appeliert, strikt darauf zu achten, sich zu schützen. "Regelmäßiges Händewaschen, Schutzmasken und das Arbeiten mit Abstand gehören zu den To-dos auf dem Bau. Denn Corona-Schutz ist Arbeitsschutz. Und den müssen Beschäftigte notfalls selbstbewusst einfordern", macht Gehrke in der Pressemitteilung deutlich.

Doch lässt sich der nun zusätzliche Arbeitsschutz auf jeder Baustelle ohne weiteres umsetzen? In der Praxis gibt es einige Beispiele, bei denen unter anderem die Einhaltung der Abstandsregeln schwierig ist, meint MatthiasUffrecht, Geschäftsführer der Eberswalder THARO Straßen- und Tiefbau GmbH. So etwa beim Setzen von Borden. "Wenn zwei Mann einen Bord tragen, der nur einen Meter lang ist, war es das mit den 1,50 Metern Abstand", sagt er.

Und auch im Transporter sitzen sie meist dichter beieinander. Ein Betrieb könne wegen der Abstandsregeln schließlich nicht mehr Fahrzeuge anschaffen. Ähnlich ist es beim Bauwagen für die Pausen. Masken stehen den Mitarbeitern zwar zur Verfügung, doch sei körperliche Arbeit mit Mund-Nasen-Schutz kaum machbar. "Das was geht, machen wir. Aber es geht nicht alles", sagt Uffrecht über den 60 Mitarbeiter starken Betrieb aus der Barnimer Kreisstadt. Im Tiefbau sei man immerhin noch besser dran als im Hochbau, wo teilweise mehrere Gewerke parallel arbeiteten.

Maske sei eine Zumutung

In diesem Bereich arbeitet zum Beispiel die Firma Kleemann aus Lichterfelde. Auch dort werde versucht das einzuhalten, was möglich ist. Und das sei eben von Baustelle zu Baustelle anders, heißt es. Auf der Hebebühne mit zwei Leuten funktioniere aber keine Abstandsregelung und körperliche Arbeit mit Maske sei auch angesichts der derzeit herrschenden Temperaturen eine Zumutung. Bei Abrissarbeiten werde der Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt.