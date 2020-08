Das soll so sein: An der Eisenbahnstraße in Fürstenwalde klärt ein großes Schild auf, dass der Wildwuchs im Hintergrund genau so gewünscht ist. Denn manche Bewohner stören sich an der chaotischen Optik dieser Bienenwiese. © Foto: Katharina Schmidt

Katharina Schmidt

Fürstenwalde (MOZ) Werner Pohlmann dreht am Freitagvormittag trotz Augusthitze eine Runde zu Fuß, um ordentlich Vitamin D zu tanken. Seine Route führt ihn am Martinigarten vorbei, in dessen Nähe er wohnt. Die bräunliche Fauna am Wegesrand ist größtenteils schon abgeblüht und wuchert wild. Doch das soll so sein, wie ein Schild erklärt: "Diese Wiese ist nicht ungepflegt – sie ist Lebensraum für Bienen, Hummeln & Co". Der 78-jährige Spaziergänger freut sich darüber: "Solche Wiesen halte ich für viel wichtiger als die gepflegten Flächen." Er wünscht sich, dass man die Natur generell mehr sich selbst überlässt und weniger eingreift. Dennoch findet er Gefallen an den gezähmten Grasflächen in den Parks: "Der Mix macht es", erklärt Pohlmann.

Wildwiesen sind Absicht

Schilder wie im Martinigarten stehen insgesamt zehnmal in ganz Fürstenwalde, gibt Susanne Kleinschmidt von der Stadt Auskunft. "Seit letztem Jahr bemühen wir uns als Kommunalservice in der Grünpflege bewusst darum, Wiesenflächen von der Mahd weitestgehend auszunehmen, um den Anteil an Wildkräutern und Wildblumen zu fördern", erläutert die Sachbearbeiterin. Auf diese Weise solle es für Insekten wieder mehr Nahrungsgrundlage und Lebensraum geben. Monokulturen, Flächenversiegelungen und Pestizide haben den Bestand der Sechsbeiner dramatisch schrumpfen lassen.

Die bekannteste Blühwiese in der Stadt ist die Bullenwiese an der Spree, wo aktuell noch vereinzelt Distelblumen ihr Lila zeigen. Laut Kleinschmidt haben sich auch schon andere Standorte herausgemacht: Besagter Martinigarten, an den Bahnbrücken bei der Johann-Sebastian-Bach-Straße oder am Bahnhof Süd. "Auf anderen Flächen lässt der Erfolg noch etwas auf sich warten", sagt die Stadtmitarbeiterin und führt den Goetheplatz und den Nordpark an. "Solche artenreiche Blütenwiesen benötigen oftmals mehrere Jahre bis sie sich entwickelt und stabilisiert haben."

Die Maßnahmen sind nicht unbemerkt geblieben. "Bei den Bürgern zeichnen sich zwei Lager ab. Die einen beschweren sich, das wir nicht genug mähen und dass die Grünanlagen ungepflegt aussehen. Die anderen beklagen, dass wir überhaupt gemäht haben", erzählt Kleinschmidt. Doch sei die regelmäßige Mahd an bestimmten Stellen notwendig. Etwa an Straßenrandflächen, um die Sicht für Kraftfahrer nicht zu beeinträchtigen oder in Mulden, damit das Regenwasser zügig versickere. Die Fürstenwalder Blühwiesen sollen im Spätsommer, also gegen Ende August und Anfang September gemäht werden, nachdem sie sich im Boden versamt haben.

Noch weniger Mähen

Lutz Ittermann arbeitet bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und wohnt am Rand von Fürstenwalde. Er zählt zu dem Lager, das sich noch weniger Mäharbeiten wünscht. "Die Landschaften sind total ausgeräumt", beklagt er. Er schlägt gestaffelte Mahd-Termine vor. Dass also nicht alle Wiesen gleichzeitig gestutzt werden, sondern einige stehen bleiben. "Denn bei einigen Pflanzen bildet sich noch eine Nachblüte." Auf diese Weise würden Insekten Raum für Überwinterung und Larvenbildung haben.

Martinigarten-Anwohner Markus Schümann wünscht sich noch mehr Blühwiesen: "Es gibt hier noch viel zu wenig Flächen." Für den 34-Jährigen sind Blühwiesen eine rundum gute Sache. Doch nicht nur für Insekten wünscht sich der Besitzer eines Labrador-Boxer-Staffordshire-Mischlings mehr Platz. "Es ist schade, dass es hier für Hunde nicht genug Flächen gibt." Für die räumliche Entfaltung von Sechs- und Vierbeinern bleibt also noch Luft nach oben.