dpa

Berlin Liebe und Hass stehen in Berlin dicht beieinander. In übermannshohen geschwungenen Lettern. Die "LOVE HATE"-Skulpturen haben, nachdem sie zuvor schon in vielen anderen Ländern zu sehen waren, ihren neuen Platz am Kapelle-Ufer vor dem Bundeskanzleramt gefunden. Sie stehen für zwei Monate während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in Berlin und Brüssel.

Die Skulpturen stehen symbolisch dafür, in Zeiten der Krise, des Hasses, der Hetze, der Angriffe auf die Demokratie, der Fake News und der Spalterei das Negative ins Positive umzukehren.