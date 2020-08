Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Fortsetzung vom 02.08.: Von der Sankt-Annen-Straße sind nur Trümmer geblieben, die restlos beräumt werden. Die Straße heißt nun Friedenstraße, für deren Aufbau 1951 ein Städtebauwettbewerb durchgeführt wird. Im Siegerentwurf von Professor Wagner (Hochschule für Architektur Weimar) spielt sogar ein neues "Rathaus mit vorgelagertem Demonstrationsplatz" eine Rolle, ansonsten Kauf-, Wohn- und Geschäftshäuser sowie ein Wohnhochhaus an der "Friedensbrücke". Für den Achtgeschosser sowie einen Wohnblock mit 36 Wohnungen legt Oberbürgermeister Max Herm am 6. Juni 1959 den Grundstein. Bereits am 03. Dezember schwingt die Richtkrone über dem Hochhaus, das im Oktober 1960 bezugsfertig ist und dem VEB Kommunale Wohnungsverwaltung übergeben wird (die Nr. 10 feiert somit bald 60. Geburtstag!). Ergänzt wird die Friedenstraße mit Wohnblöcken – fünfgeschossig zwischen Neustädtischer Markt und Deutsches Dorf (1968) und Vis-à-Vis achtgeschossig zwischen Neustädtischer Heidestraße und Steinstraße. Alles funktional aber recht trist – und im geeinigten Deutschland bald ergraut, dafür ab 1993 wieder in der "Sankt-Annen-Straße". Deren erster Hoffnungsschimmer wird 1999 die Sanierung des Eckbaus zur Neustädtischen Heidestraße als Sitz der Kreishandwerkerschaft. Ab 2005 werden die Wohnblöcke saniert und 2008/09 die Straße selbst, während zeitgleich die Sankt-Annen-Galerie entsteht Bereits 2007/08 hat die "Barmer" auf dem einstigen Stadtpalais-Gelände ein Bürohaus bauen lassen und somit den Eingang zum Deutschen Dorf neu definiert – samt kleinem Vorplatz, an den sich seit 2018 ein kleiner Wohntraum anschließt. Ralf Pape hatte 2013 die Seifenfabrik von der wobra Wohnungsbaugesellschaft Brandenburg gekauft, die das 2.600 qm große Gelände selbst erst 2005 per Zwangsversteigerung bekommen hatte und das Hinterland zur Erschließung ihrer Wohnblöcke entlang der Sankt-Annen-Straße brauchte. Die Seifenfabrik samt 1.000 qm Grundstück (worin noch der 140 qm große Keller vom Rochow-Stadtpalais schlummert) verkaufte sie weiter an Pape, der 3 Mio. Euro in den Aus- und Anbau investierte, neun tolle Wohnungen schuf und Platz für den Pflegedienst seiner Kinder (Geschwister Pape GmbH).