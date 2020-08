Dietrich Schröder

Senftenberg (MOZ) Die Ausbildung von Pflegekräften am Standort Senftenburg der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) wird weiter aufgewertet. Ab Herbst kann man dort Pflegewissenschaft mit dem akademischen Abschluss Bachelor of Science studieren und sich zugleich nach dem Pflegeberufegesetz des Bundes zur "Pflegefachfrau" oder zum "Pflegefachmann" ausbilden lassen.

Die Prüfungs- und Studienordnung sei entsprechend neu gefasst und genehmigt worden, gab Wissenschaftsministerin Manja Schüle am Freitag bekannt. "Damit stärken wir die Lehre in den Gesundheitswissenschaften und decken den Fachkräftebedarf für die Pflege in der Zukunft", sagte die SPD-Politikerin. Sie hob hervor, dass Brandenburg ein Vorreiter in Deutschland sei.