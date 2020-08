MOZ

Beeskow Die Getreideernte ist im Kreis Oder-Spree so gut wie geschafft. "Bis Ende der Woche sollte fast alles vom Feld sein", hat Hartmut Noppe, Geschäftsführer der Sauener Genossenschaft und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes am Mittwoch erklärt. Zwar musste die Druschkampagne immer wieder mal wegen einzelner Regenschauer unterbrochen werden, zu massiven Beeinträchtigungen führten diese nicht.

Dürrejahre senkten Durchschnitt

"Die Erträge fallen auch in diesem Jahr recht unterschiedlich aus" analysiert Noppe. Von Hopp bis Top sei alles dabei. "Wer Regen zum richtigen Zeitpunkt abbekam, der hat auch gut geerntet." Die Durchschnittserträge im Landkreis liegen nach Angaben des Verbandes außer bei Sommergerste knapp über dem sechsjährigen Mittel. Doch das bedeutet nicht viel. Die Dürrejahre 2018 und 2019 haben diesen Durchschnitt extrem abgesenkt. Rechne man diese Extremwerte heraus bleib unterm Strich nur eine unterdurchschnittliche Ernte übrig, so der Bauernverband. In Zahlen heißt das: ca. 71 Dezitonnen je Hektar bei Weizen, ca. 44 bei Roggen und 49 bei Triticale. Dabei handelt es sich um eine Kreuzung aus Weizen als weiblichem und Roggen als männlichem Partner. Das Getreide wurde schon im 19. Jahrhundert gezüchtet, um die Anspruchslosigkeit des Roggens mit der Qualität des Weizens zu verbinden. Die Sommersaaten wie Hafer und Sommergerste bringen es auf durchschnittlich 30 Dezitonnen je Hektar. Die Ernte von Wintergerste war schon im Juli abgeschlossen worden. Die brachte mit knapp 60 Dezitonnen je Hektar ein Ergebnis knapp über dem sechsjährigen Mittel, der Rapsertrag war mit 27 Dezitonnen pro Hektar unterdurchschnittlich. Der Kreisbauernverband teilt auch die ersten Ertragszahlen aus dem Ökolandbau mit. Nachdem zwei Drittel des Öko-Getreides eingebracht sind, falle die Bilanz sehr gemischt aus. "Hafer und Dinkel konnten überzeugen und lagen deutlich über dem sechsjährigen Mittel, während Roggen, aber vor allem Weizen enttäuschten. Die Zahlen bei Weizen und Dinkel sind aufgrund des geringen Anbaus auf nur 150 Hektar je Kultur nicht verallgemeinerbar", so der Verband.

Die Ertragsleistung des Ökolandbau im Vergleich zum konventionellen Anbau in Oder-Spree liegt beim Roggen, der meist angebauten Getreidekultur, gerade mal bei 40 Prozent, fällt bei Weizen sogar auf 35 Prozent. Daraus resultieren unterschiedliche Erzeugerpreise für konventionelle und ökologische Ware. Die geringen Ernteerträge im Kreis werden zu keinen Versorgungsengpässen führen. Verbraucher müssen nicht mit steigenden Endpreisen bei Teigwaren wie Brot und Brötchen rechnen.

Nun stehen noch Mais und Sonnenblumen aus. Beim Mais, so Dr. Karsten Lorenz, Geschäftsführer des Bauernverbandes. Es gebe Schläge mit bis zu drei Meter hohen Pflanzen, auf anderen seien diese nur einen knappen Meter. Auch das habe mit den lokal äußerst unterschiedlichen Regenmengen zu tun. Beachten müsse man aber auch, dass auf einigen Feldern der Mais als Zweitfrucht angebaut worden und damit natürlich kleiner sei. Für das Ernteergebnis ausschlaggebend sei, ob es jetzt, in der Zeit der Kolbenfüllung, also der Körnerbildung, ausreichend Niederschlag gebe. Für Sonnenblumen, so Lorenz, scheine das Wetter gepasst zu haben. Er rechne mit Erträgen von bis zu 22 Dezitonnen je Hektar, was nur knapp unter den Rekordwerten des Vorjahres liege.