Uwe Spranger

Müncheberg (MOZ) Wir müssen endlich wach werden und etwas für die Älteren tun. Das geht so nicht weiter", führte Wolfgang Prasser (AfD) bei der Müncheberger Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend in die von seiner Fraktion initiierte Thematik ein: Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. "Wir haben genau überlegt, wie wir es machen können", fügte er hinzu. Da eine Mittelinsel im Bereich des Altenheims für die Stadt nicht bezahlbar sei und Zebrastreifen nach Expertenmeinung nicht sicher seien, hatte die Fraktion zunächst Tempo 30 von Pulverturm/Wollweberstraße bis zur Einfahrt zur Sporthalle an der Grundschule in beide Richtungen vorgeschlagen. Bei der Sitzung erweiterte Prasser den Bereich noch auf den gesamten Abschnitt zwischen den Kreiseln Eberswalder und Seelower Straße. "Wer keine Zeit hat, kann ja die Umgehungsstraße nehmen", befand der Stadtverordnete. Neben dem Sicherheitsaspekt könne Tempo 30 auch die Umweltbelastung mindern, argumentierte er.

Bereits in der Einwohnerfragestunde hatte ein älterer Müncheberger auf die Problematik hingewiesen. Senioren kämen nicht mehr über die Straße, habe er am Fleischerwagen beobachtet, berichtete er. Man sollte sich für einen Zebrastreifen einsetzen, so sein Wunsch. Zudem sprach er sich dafür aus, Bordsteinkanten abzusenken und in Kopfsteinpflasterstraßen Querungen zu schaffen, damit Ältere mit Rollatoren besser zurechtkommen. Es habe schon Stürze gegeben. Nach seinen Beobachtungen seien im Altenwohnen mehr als 50 Quartiere belegt, so dass es in der Stadt bestimmt über 30 Personen gebe, die auf dieses Hilfsmittel angewiesen seien, schätzte er.

Bürgermeisterin Uta Barkusky konnte zumindest mitteilen, dass vor dem Altenheim eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h inzwischen vom Straßenverkehrsamt des Landkreises bestätigt sei. Für einen Fußgängerüberweg sah sie wenig Chancen. Es habe bereits mehrere Ortstermine und Zählungen gegeben. Die AfD zweifelte indes deren Aussagekraft nach Ausführungen von Uwe Wähner vom Straßenverkehrsamt im Hauptausschuss an. Zählungen während der Corona-Krise und dem damit einhergehenden Sinken des Individualverkehrs und der Fußgängerquerungen vermittelten kein umfassendes Bild, hieß es.

Monika Roth (SPD) unterstützte den Vorstoß. Das Thema sei im Ortsbeirat beraten worden und auch wenn es bislang nie Genehmigungen gegeben habe, könne man es ja noch einmal probieren, befand sie. Norbert Buchholz (CDU) fand es sogar "an der Zeit, radikaler ranzugehen". Er plädierte für eine Tempo-30-Zone mit gleichrangigen Straßen im Stadtsanierungsgebiet im Zentrum und gegebenenfalls ein Einbahnstraßensystem. "Alte und Kinder laufen nicht nur über die Thälmannstraße. Wir sollten mutig sein und den Schritt gehen. Viel schneller als 30 kann man ohnehin nicht fahren, ohne andere zu gefährden", so seine Sicht. Eine rechtliche Bewertung des Vorschlags maße er sich allerdings nicht an, fügte er angesichts von Befürchtungen anderer Stadtverordneter hinzu, die bei einem solch großen Einschnitt eine Ablehnung durch die Straßenverkehrsbehörde prognostizierten.

Rathaus stellt umgehend Antrag

Diese Sicht teilt auch die Bürgermeisterin anhand von Unterlagen nach einer Stadtbegehung 2009. Die Verwaltung werde allerdings umgehend nach dem Beschluss die erforderlichen Anträge stellen, kündigte sie an, als Katharina Hiltmann (Aktion Zukunft/Grüne/UFW) eine Frist bis 31. Dezember einfügen wollte. "Dazu brauchen wir nicht bis zum Jahresende", so die Bürgermeisterin.

Letztlich wurde der Vorstoß von Norbert Buchholz zur 30er-Zone mit zwölf Stimmen bei nur einem Nein und fünf Enthaltungen klar befürwortet. Die veränderte Vorlage mit dem Auftrag an das Rathaus, entsprechende Anträge bei der Verkehrsbehörde zu stellen, fand letztlich sogar 15 Befürworter (zwei Enthaltungen). Gegebenenfalls müsse ein Einbahnstraßensystem noch nachgeschoben werden, blickte die Bürgermeisterin voraus.