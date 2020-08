Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Der ein oder andere Gast im Schwedter Tierheim findet schnell wieder eine Familie und damit verbunden meist auch ein liebevolles Zuhause. Scheinbar jedoch nicht das derzeitige Sorgenkind Hugo. Bislang zählt der Berger-Priaker-Mix leider auch zu den Hunden, für die sich das Tierheim als Einbahnstraße erweist. Meist spielen dabei Alter, Größe oder auch Rassemerkmale eine wesentliche Rolle. So ist es keine Seltenheit, dass für große und ältere Hunde aus Tagen und Wochen, oft Monate, ja sogar Jahre werden, die sie in den Zwingern ausharren müssen. Und mit jedem Tag, den sie länger auf eine Familie warten müssen, schwinden ihre Chancen. Dabei ist Hugo gar nicht pauschal in diese Kategorien einzuordnen. Ein liebes Wesen zeichnet den Rüden aus. Dennoch ist zu beachten, dass er mit seinen vielleicht eineinhalb Jahren noch sehr verspielt ist und gern tobt. Andere Hunde stellen kein sonderliches Problem dar, Katzen dagegen schon. Hugo ist wie seine Artgenossen im Tierheim bereits kastriert, gechipt, geimpft.

Kontakt zum Schwedter Tierheim unter Telefon: 03332-523933