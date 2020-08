Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Temperaturen über 30 Grad führen zu erhöhtem Wasserverbrauch – und diese Situation macht den Stadtwerken Werneuchen offenbar zunehmend zu schaffen.

In den ersten Tagen im August und mit dem Steigen der Temperaturen habe man bemerkt, "dass die täglichen Wasserverbräuche in Werneuchen stetig steigen und unsere Anlagen an ihre Grenzen stoßen", teilte Geschäftsführer Robin Dahlke am Freitag auf der Internetseite der Stadtwerke mit.

Das betreffe vor allem die späten Nachmittags- und frühen Abendstunden. "Dann werden mitunter so viele Hähne gleichzeitig geöffnet, dass der Leitungsdruck im System sinkt", schreibt Dahlke. Trotzdem wolle man weiterhin von Verboten absehen, auch wenn die Aufbereitungsanlagen im Sommer auf Hochtouren liefen.

Gartensprengen nur nachts

Stattdessen appelliert Dahlke an die Bürger, einen "achtsamen Umgang" mit dem Trinkwasser zu pflegen. Das heißt: die Gärten verantwortungsvoll zu bewässern und das Wasser im privaten Pool nicht voreilig auszutauschen. Um die Spitzenzeiten zu entlasten, bittet der Stadtwerke-Chef außerdem darum, die Wasserabnahme im Zeitraum zwischen 14 und 22 Uhr auf das notwendigste zu begrenzen. Das Sprengen des Gartens sollte in die Nachtstunden verlegt werden, etwa mit Hilfe von Zeitschaltuhren.

Wasserkunden in Nähe der Einspeisequelle würden vom schwankenden Leitungsdruck nur wenig bemerken, doch an den Rändern des Versorgungsgebietes seien laut Dahlke Problem möglich. Druckschwankungen könnten zu Trübungen des Wassers führen. Veränderte Fließgeschwindigkeiten könnten zudem kleinste Partikel von Eisen und Mangan, die sich im Laufe der Jahre in den Leitungen festgesetzt haben, losreißen. "Diese Trübungen sind in der Regel jedoch unbedenklich", so Dahlke.