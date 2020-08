Der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband NWA hat ein großes Problem mit Mangan-Ablagerungen in den Filtern der Hausanschlüsse in Wandlitz. © Foto: Christin Klose

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband NWA muss sein Leitungsnetz stärker als bislang geschehen spülen, um das Problem der Mangan-Ablagerungen in den Filtern der Hausanschlüsse in den Griff zu bekommen. Diese Einschätzung trifft die Barnimer Amtsärztin Heike Zander, nachdem ihre Kollegen im Wandlitzer Louisenhain am Dienstag Wasserproben genommen haben und nun die Laborberichte vorliegen.

Die gute Nachricht: Bakterien wurden weder im Leitungsnetz noch direkt am Filter nachgewiesen. Die weniger gute Nachricht: Kein anderer Verband im Barnim hat ein derart großes Problem mit Ablagerungen in seinen Leitungen. "Meine Vermutung ist, der Verband hat in der Vergangenheit nicht alles gespült, was laut Protokoll vorgesehen war. Wir lassen uns deshalb die Spülpläne vom Verband geben und werden die Einhaltung künftig auch kontrollieren", sagte Heike Zander am Freitag. Demnach beginnt der NWA Ende September ein Spülprogramm, das der Verband nur mit auswärtiger Hilfe umsetzen kann.

Amtsärztin Heike Zander warnte am Freitag, das Problem Schwarzwasser zu bagatellisieren. "Die Grenzwerte für Mangan werden nicht überschritten, aber damit ist längst nicht alles gut. Die schwarzen Filter sind auffällig, diese Häufungen sind auch nicht normal. Deshalb muss der Verband reagieren."

Wie sie weiter sagte, können erhöhte Mangan-Bestandteile im Wasser langfristig gesundheitsschädigende Wirkungen entfalten. So könnten sich die roten Blutkörperchen verändern und so die Fähigkeit zur Aufnahme von Sauerstoff leiden. "Die Folgen wären dann Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmerzen, psychische Störungen, Atemwegserkrankungen", beschreibt die Amtsärztin.

Louisenhain ist neuer Hotspot

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes würden wegen der gesundheitlichen Folgen bei ihren Kontrollen vor Ort immer dazu raten, Wasserfilter zu installieren. Allerdings sollten diese die Möglichkeit der Rückspülung bieten, denn nur so könne effektiv die Ansiedlung von Bakterien vermieden werden. "Diese Bakterien können sich im Filter ansiedeln und ins Leitungsnest verbreiten. Deshalb sollen schwarze Filter gereinigt oder eben gewechselt werden, wenn die Möglichkeit zum Spülen nicht besteht", machte die Amtsärztin am Freitag nachdrücklich klar. Verbandschef Matthias Kunde bestätigte am Freitag die Aussagen der Amtsärztin. Ab der 40. Kalenderwoche werde großräumig gespült, diese Arbeiten gibt der Verband den Kunden auch rechtzeitig zur Kenntnis. Zudem werde der Spülplan überarbeitet, um sämtliche Hotspots zu erfassen, die in den vergangenen Monaten bei den Bürgern für Ärger gesorgt hatten. "Die Bogenheide stand schon immer auf der Liste, aber der Louisenhain ist neu", so Kunde. Ebenfalls neu im Plan sind die Wohnhäuser, die hinter dem Drogeriemarkt Rossmann entstanden sind. Auf der Heide werde verstärkt gespült, ebenso in der Wegenerstraße. Aktuelle Strategie des Verbandes sei es inzwischen, bei Klagen der Bürger über schwarzes Wasser sofort zu reagieren. "Sobald hier eine Meldung eingeht, rücken die Männer aus", beschrieb der Verbandsgeschäftsführer.

Beschwerdemail der Bürger weg

Wie er weiter sagte, seien die Meldungen aber rückläufig. "Pro Tag eine Meldung, das ist der aktuelle Stand", bestätigte Kunde.

Ungeklärt bleibt offenbar, was in den vergangenen Monaten aus den Beschwerdemails der Bürger geworden ist. Christian Dittmar aus dem Wandlitzer Louisenhain hatte extra mehrere Mails seiner Nachbarn an den Verband geschickt, um Matthias Kunde die Gelegenheit zu geben, nach dem Verbleib der Mails zu forschen. Dittmar selbst hatte auf seine Beschwerden keine Antworten erhalten, ähnlich erging es den Nachbarn und auch einer Leserin aus dem Seebadkorso, deren Mail der Redaktion ebenfalls vorliegt. "Bevor ich mich an das Gesundheitsamt und die Zeitung wandte, hatte ich natürlich den Verband angeschrieben, um Herrn Kunde die Möglichkeit einer Antwort zu geben. Aber der Verband reagierte ja nicht", so Dittmar im Gespräch mit der MOZ.

Matthias Kunde reagiert leicht genervt auf die Nachfrage zum Verbleib der Beschwerdemails. "Ich bin Wasserwirtschaftler und kein IT-Fachmann, ich weiß nicht, wo diese Mails geblieben sind. Wir setzen auch gerade andere Prioritäten. Aber natürlich werde ich die Mails künftig im Blick behalten, das sollte sich nicht wiederholen."