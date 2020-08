dpa

Rechlin/Rheinsberg (dpa) Der coronabedingte Trend zum Urlaub in Deutschland hat den Hausboot-Verleihern zwischen Berlin und der Ostsee einen enormen Nachfrageboom beschert.

Bis Ende August sind die Flotten bereits ausgebucht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Anbietern ergab. "Derzeit könnten wir das Drei- bis Vierfache an Schiffen vermieten", sagte Steffen Schulz, Geschäftsführer von Bootsurlaub.de in Waren an der Müritz. Das Unternehmen hat auch zwei Standorte in Brandenburg. "Ab Mitte September ist bei uns erst wieder etwas frei", heißt es beim führenden Anbieter an der Müritz, der Kuhnle Gruppe (Rechlin), und bei Le Boat in der Marina Wolfsbruch bei Rheinsberg.

Bisher seien die Ausfälle durch das Corona-Einreiseverbot von Mitte März bis kurz vor Pfingsten aber noch nicht aufgeholt. Die drei Anbieter haben 13 Häfen mit Ausleihstationen und fast 400 Boote, auf denen Hobbykapitäne derzeit die Ruhe der Flüsse und Seen genießen oder an Schleusen warten. Alle hoffen, dass es nicht wieder zu Landessperrungen, wie im Frühjahr in MV, kommt.