Stefan Zwahr

Velten (MOZ) Es sei immer schön gewesen, noch "einen Kleinen" in den heimischen vier Wänden zu haben, sagt Peggy Winter. Damit spielt sie auf ihren jüngsten Sohn Jonas an. Dieser ist das jüngste Mitglied der Familie und hat heute seinen großen Tag. Die Einschulung steht an. Aus dem Kleinen wird damit ein Abc-Schütze – und Familie Winter aus Velten hat damit zwei schulpflichtige Kinder.

Lennart geht ab Montag in die vierte Klasse. Dabei sei auch seine Einschulung doch gerade erst gewesen, schwelgt Vater Daniel in Erinnerungen. "Einer Einschulung blickt man schon etwas routinierter entgegen, wenn man schon eine erlebt hat. Aber Vergleiche können wir kaum ziehen, da diesmal durch Corona völlig andere Bedingungen herrschen", sagt der Familienvater, der sich in der Region als Fußballer einen Namen machte. Sein größter Erfolg war der Aufstieg mit dem TuS 1896 Sachsenhausen in die Brandenburgliga. Später wurde er Tischtennis-Kreismeister.

Wenn Corona Pläne verändert

Die Coronavirus-Pandemie bestimmte in diesem Jahr auch das Leben der Winters. "Bei den Planungen waren wir rechtzeitig unterwegs", berichten die Eheleute. Der Tisch im Restaurant war vor Monaten gebucht, die Einladungskarten für die Party im heimischen Garten waren gedruckt. "Wir haben dann aber super lange mit dem Verschicken gewartet, weil wir nicht wussten, ob wir überhaupt feiern dürfen", berichtet Peggy Winter.

Die nächste Herausforderung waren die Teilnehmer an der Einschulungsfeier. Jedes Kind darf in der Ofenstadthalle von fünf Personen begleitet werden. So blieb neben Mutter, Vater und Bruder nur Platz für zwei weitere Begleiter. "Wir haben entschieden, dass von jeder Seite die Oma mitkommt." Schade sei das für die 91-jährige Urgroßmutter Väterlicherseits. Daniel Winter betont: "Wir hätten sie gern mitgenommen. Der Vorteil ist, dass meine Schwester ein paar Stunden auch Einschulung feiert. So können da auch noch welche mit."

Am Tag vor dem großen Fest wirkten die Winters aber entspannt. Es seien nur noch Kleinigkeiten zu erledigen. Vergessen sind die Herausforderungen und kleinen Enttäuschungen der letzten Monate. "Die Verabschiedung von der Kita lief natürlich nicht so, wie es unter normalen Umständen gewesen wäre", sagt Peggy Winter. Geplante Ausflüge fielen aus, es gab keine große Feier, die gemeinsame Übernachtung zum Abschluss musste gestrichen werden. "Jonas hat seine Freunde sehr vermisst. Schön war aber, dass die Einschulkinder nach den Lockerungen noch mal ein paar Wochen in die Kita gehen konnten."

Wenngleich das Vorschulprogramm schon unter Corona gelitten habe, spricht Mutter Winter dem Kindergarten ein dickes Lob aus. "Sie haben es super gemacht. In der Phase, wo die Kinder zu Hause waren, kamen kleine Videos mit Aufgaben, mit Bastelanleitungen oder Geschichten, die von Erziehern vorgelesen wurden." Auch die Grundschule habe Übungsmaterial bereitgestellt. "Auch danach wurden wir über die Homepage immer gut informiert."

Jonas besucht ab Montag die Linden-Grundschule. An dieser wurde auch seine Mutter unterrichtet. Richtiges Neuland betritt er dann nicht. Der Probeunterricht musste aufgrund von Corona zwar abgesagt werden (was dazu führt, dass er seine Klassenlehrerin noch nicht persönlich kennt), dafür wurde in den vergangenen Jahren in seinem Beisein immer mal der große Bruder abgeholt. "Nun freuen sich unsere Kinder, dass sie auf der gleichen Schule sind und sich in der Hofpause immer mal sehen."

Jonas Winter selbst blickt dem ersten Tag in der Schule gespannt entgegen. Worauf er sich besonders freue. "Dass ich was lerne." Zählen könne er schon "ganz viel". Und seinen Namen schreiben. Ab Montag wird sich sein Können deutlich erweitern.