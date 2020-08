Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Mit ihren Gedanken wird Kita-Leiterin Kerstin Köhler am heutigen Sonnabend bei 13 Kindern sein. Bislang besuchten sie das "Zwergenhaus", nun werden sie eingeschult. "13 Einschüler, das ist viel für uns", sagt die Oranienburgerin.

Recht außergewöhnlich seien auch die zurückliegenden Monate gewesen. Die Coronavirus-Pandemie stellte auch das Team in der Einrichtung am Lehnitzsee vor einige Herausforderungen. Rückblickend kann die Chefin aber sagen: "Wir haben alle Kinder in die Schule bekommen. Und all das, was wir uns mit ihnen und für sie vorgenommen hatten, haben wir auch geschafft."

Kerstin Köhler und ihr Team aus der Ludwigshafener Straße mussten dabei gelegentlich improvisieren. Über die WhatsApp-Gruppe wurden Videos mit Anleitungen verteilt, Lernblätter wurden ausgearbeitet. Da das "Veltinchen" nicht besucht werden konnte, musste der Kletterpark ran. Das traditionelle gemeinsame Übernachten im "Zwergenhaus" fiel aus. Auch die Abschlussfeier lief etwas anders, als es zunächst gedacht war. Aber es lief. "Trotz Corona haben wir alles in Bewegung gesetzt, um den Kindern ein normales Vorschuljahr zu bieten."

Dies gelang auch unter Mithilfe und dank des Verständnisses der Eltern von jüngeren Kindern. "Als es nach den Wochen der Notbetreuung zu den Lockerungen kam, hatte die große Gruppe Priorität. Gerade die Jüngsten, wo ein Elternteil noch im Babyjahr war, mussten zurückstecken", betont Köhler. Diese großen Kinder wurden zuerst zurück in die Einrichtung geholt, "damit wir mit ihnen die Vorschule machen konnten". Die Leiterin fügt an: "Unser Hauptaugenmerk war, sie gut auf die Schule vorzubereiten – und das sind sie auch."

Kerstin Köhler bedankt sich "bei tollen Eltern" ebenso wie bei den Mitarbeitern vom Gesundheitsamt, die gute Hinweise gegeben hätten. "Wir sind ein freier Träger. Da war diese Zeit echt nicht leicht. Aber wir haben es gemeinsam gepackt – und hatten keinen Corona-Fall. Davor hatte ich am meisten Angst."